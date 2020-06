Star Wars: Squadron, ecco il trailer ufficiale

Il filmato svela la data di uscita del nuovo sparatutto spaziale, che sarà disponibile per PC, PlayStation 4, e Xbox One dal 2 ottobre 2020. Ulteriori dettagli in merito saranno rivelati durante l’evento EA Play Live

L’attesa sta per terminare. Come promesso negli scorsi giorni, Electronic Arts ha pubblicato il trailer di annuncio ufficiale di Star Wars Squadrons, il nuovo sparatutto spaziale sviluppato da EA Motive Studios e ambientato nella “galassia lontana lontana”.

Il filmato svela la data di uscita del titolo, che sarà disponibile per PC, PlayStation 4 (con supporto a PS VR) e Xbox One dal 2 ottobre 2020.

Star Wars Squadrons è attualmente già disponibile in preordine sullo store digitale di Electronic Arts al prezzo di 39,99 euro. EA ha previsto anche un’offerta esclusiva per gli utenti abbonati a EA Access e Origin Access Basic, che oltre a uno sconto del 10% sul prezzo di lancio, potranno sperimentare gratuitamente 10 ore di gioco.

Star Wars: Squadron: i dettagli emersi finora

Il filmato si apre con un combattimento spaziale tra un X Wing e un Tie Fighter tramite una spettacolare cinematica. Ciò suggerisce che il titolo si collocherà cronologicamente dopo gli eventi di Star Wars Il Ritorno dello Jedi.

Nello specifico, Star Wars: Squadron, secondo quando rivelato dalla software house canadese interna ad Electronic Arts, sarà ambientato durante gli ultimi giorni dell'Impero Galattico e coinvolgerà gli utenti in "monumentali battaglie dogfight in prima persona”. Inoltre, si potrà giocare sia in modalità singleplayer, che coinvolgerà i videogiocatori in un'appassionante storia incentrata sugli eventi che seguiranno la Battaglia di Endor, che in multiplayer con sfide da cinque contro cinque. "Attraverso la storia, i giocatori impareranno cosa significa essere un pilota, mentre combattono dalle prospettive alternate di due conducenti personalizzabili, uno a servizio dell'eroico squadrone Vanguard della Nuova Repubblica, e l'altro inserito nel temibile squadrone Titan dell'Impero Galattico”, spiegano gli studi EA Motive. “La storia autentica presenta un cast diversificato di personaggi originali, nonché alcuni cameo di volti familiari nella galassia di Star Wars”. Ulteriori dettagli in merito saranno rivelati dalla stessa software house durante l’evento EA Play Live in programma questo giovedì a partire dalle ore 01:00 italiane.