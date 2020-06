Oppo, le caratteristiche dei nuovi smartphone Reno 4 e 4 Pro

Dopo il debutto sul mercato italiano di Oppo A91, A72 e A52, l’azienda ha svelato due nuovi smartphone con supporto alle reti di quinta generazione. Si chiamano Reno 4 e 4 Pro e sono disponibili all’acquisto in Cina a partire da 2.999 yuan, ovvero circa 374 euro.

Entrambi i nuovi smartphone si basano sulla piattaforma mobile Snapdragon 765G di Qualcomm e montano un comparto fotografico d’eccezione, seppur differente, con sensore principale posteriore da 48 megapixel. Ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi dispositivi di marchio Oppo.

Reno 4: caratteristiche e prezzi

Il modello base della nuova linea è dual sim, ha come sistema operativo Android 10 e monta un display Amoled FHD+ da 6,4 pollici, con sensore per le impronte integrato, di dimensioni leggermente inferiori rispetto a quello presente sulla variante Pro (da 6,5 pollici).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Reno 4 monta una camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel e a una da 2 megapixel. La camera per i selfie, invece, è composta da un sensore principale da 32 megapixel, affiancato da una lente da 2 megapixel.

Completa l’offerta una batteria da 4.020mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 65W. Reno4 è disponibile in Cina in due tagli di memoria con 8 GB di Ram e 128 o 256 GB di storage interno al prezzo di partenza di 2.999 yuan, pari a circa 373 euro.

Reno 4 Pro: tutte le specifiche tecniche

La variante Pro, invece, può essere acquistata in Cina a partire da 3.799 yuan, che corrispondono a circa 473 euro ed è disponibile in due tagli di memoria con 8 o 12 GB di Ram e 128 o 256 GB di memoria interna. Come anticipato precedentemente, Reno 4 Pro ha un comparto fotografico leggermente diverso rispetto al modello base. La camera posteriore è composta da un sensore principale da 48 megapixel, affiancato da due lenti rispettivamente da 12 e da 23 megapixel. Anteriormente, invece, è presente un solo sensore da 32 megapixel. Diversa anche la batteria da 4.000mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 65 W.