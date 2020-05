Israel Kamakawiwo’ole, Google dedica un doodle al musicista hawaiano

Famoso soprattutto per le sue versioni di “Over the Rainbow” e “What a Wonderful World” suonate con l’ukulele, l’artista è morto prematuramente nel 1997. Oggi avrebbe compiuto 61 anni

Il doodle di oggi, mercoledì 20 maggio, è dedicato al musicista hawaiano Israel Kamakawiwo’ole, scomparso nel 1997, a soli 38 anni. Conosciuto soprattutto per le sue versioni di “Over the Rainbow” e “What a Wonderful World” suonate con l’ukulele, il cantante, noto anche con gli pseudonimi Bruddah Iz o Bradda IZ, era nato a Honolulu il 20 maggio 1959. Oggi avrebbe compiuto 61 anni. Per celebrare questa ricorrenza, Google ha preparato un doodle speciale, che ripercorre alcuni dei momenti salienti della vita di Bruddah Iz attraverso un breve video animato, accompagnato dalle note della sua versione di “Over the Rainbow” contenuta nell’album “Facing Future”, uscito nel 1993.

Gli ultimi anni di Israel Kamakawiwo’ole

Durante i suoi ultimi anni di vita, Kamakawiwo’ole soffrì di una grave forma di obesità che lo portò a pesare più di 300 chili. Il 26 giugno del 1997 morì a causa di gravi problemi respiratori. Al suo funerale presero parte più di 100mila persone, legate non solo alla sua musica, ma anche al suo strenuo impegno come attivista del movimento per l’indipendenza hawaiana. Negli anni successivi la sua fama crebbe ulteriormente, anche grazie alla pubblicazione dell’album postumo “Alone in IZ world”, che nel 2001 si piazzò al primo posto nella classifica Billboard World Albums. Il doodle, contenente delle animazioni create da Sophie Dao, rappresenta un tributo alla carriera di questo protagonista della scena musicale degli anni ’90, ancora oggi ricordato con affetto da moltissimi fan sparsi in tutto il mondo.

