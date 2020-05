Twitter si aggiorna su iOS: i retweet con commenti in un unico feed

Dopo il lancio di una nuova emoji che si attiva ogni volta che viene utilizzato l’hashtag #grazie, arrivano altre novità su Twitter e in particolare sulla versione iOS del social network. Tramite un aggiornamento dedicato riservato, per ora, ai dispositivi con sistema operativo di Apple, l’azienda ha rilasciato una nuova funzione che consente di vedere tutti i retweet, compresi quelli con commenti, in un unico feed e rende più semplice la fruizione dei social network da parte degli utenti.

Come utilizzare la nuova funzione

Come mostrato da Twitter in un breve filmato postato sul suo profilo ufficiale, per vedere tutti i retweet è sufficiente toccare il contatore dei retweet, presente sotto a ogni post. Così facendo compare una nuova interfaccia suddivisa in due categorie che raggruppa ordinatamente i retweet con e senza commenti. Oltre ai retweet in cui l’autore del post è stato citato, la nuova funzione consente di visualizzare anche i commenti, sia testuali che con foto, video e gif, correlati al Tweet condiviso.

Twitter: le ultime novità

La novità rientra in un progetto più ampio su cui è attualmente al lavoro Twitter, che intente ottimizzare la fruizione dei social da parte degli utenti, migliorando la lettura delle conversazioni. Allo stato attuale, leggere le risposte ai vari Tweet è un’operazione che può rivelarsi complessa, soprattutto quando un post è stato commentato da diversi utenti o quando il suo autore ha risposto più volte ai suoi interlocutori. Per semplificare la lettura delle conversazioni, Twitter sta testando sulla versione iOS e Web del social un nuovo layout per le risposte che rende più facile la loro lettura tramite l’inserimento di linee e rientranze che collegano ogni risposta al Tweet a cui fa riferimento. “Alcuni di voi su iOS e sul web vedranno un nuovo layout per le risposte con linee e rientranze che rende più chiaro chi sta parlando con chi e integra più conversazioni in un'unica visuale”, ha spiegato l’azienda, in un post dedicato pubblicato sul social network.