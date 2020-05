Mercato smart speaker, crescita dell'8% nel primo trimestre 2020

Nonostante la pandemia di coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), nei primi tre mesi del 2020 il mercato degli smart speaker ha conosciuto una crescita dell’8,2% su base annua, con 28,2 milioni di dispositivi consegnati a livello globale. È quanto emerge dall’ultimo report stilato dalla società di consulenza Strategy Analytics. L’emergenza sanitaria ha comunque avuto un impatto sul settore, sia in Cina che nei mercati occidentali.

L’impatto del lockdown sui leader del settore

Ancora una volta, Amazon si è riconfermata l’azienda di punta del settore smart speaker e ha portato la propria quota di mercato dal 21,5% al 23,5%. Buoni risultati anche per Google, che è passata dal 17,9% al 19,3%. Risultati negativi, invece, per Baidu, Alibaba e Xiaomi che, a causa dei problemi di produzione e di domanda legati alla diffusione del coronavirus in Cina, hanno perso terreno rispetto alla concorrenza. Tuttavia, gli analisti prevedono che nel secondo trimestre del 2020 la quota delle tre compagnie asiatiche tornerà a crescere. Amazon e Google, invece, dovranno fare i conti con l’impatto negativo del lockdown sul mercato nordamericano e su quello europeo.

In arrivo un nuovo smart speaker targato Xiaomi?

Xiaomi potrebbe essere al lavoro su un nuovo smart speaker caratterizzato da un design simile all’HomePod di Apple. È quanto emerge dal contenuto di un nuovo brevetto, depositato nelle scorse settimane presso l’Ufficio della Proprietà Intellettuale della Repubblica Popolare Cinese (CNIPA). Le immagini presenti nel documento, che non forniscono una rappresentazione accurata di quello che sarà il prodotto finale, indicano che l’altoparlante intelligente dovrebbe avere una forma cilindrica e consentire la riproduzione del suono a 360 gradi. La parte superiore del dispositivo potrebbe essere sensibile al tocco o persino ospitare uno schermo, utile per visionare alcune informazioni rilevanti, come lo stato di connettività, e interagire con i tasti per controllare la riproduzione della musica.