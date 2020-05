Google Duo si aggiorna: le novità in arrivo sull’app di videochiamate

Come conferma un’immagine animata diffusa dall’azienda sul suo blog ufficiale, presto verrà esteso il limite di partecipanti alle videochiamate da 12 a 32. Ecco nel dettaglio tutte le novità in arrivo sia sulle varianti Android e iOS dell’app che sulla versione Web

Tra le piattaforme di videochiamate che stanno riscuotendo maggior successo in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus, c’è sicuramente Google Duo. Secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dal colosso di Mountain View, la piattaforma sta registrando oltre 10 milioni di nuove iscrizioni alla settimana. Dopo aver esteso il limite di partecipanti alle videochiamate da 8 a 12, tramite un aggiornamento dedicato, Big G è al lavoro su tante nuove funzioni pensate per venire incontro alle esigenze degli utenti, che approderanno su Google Duo nel corso delle prossime settimane. La prima riguarda un’ulteriore espansione del numero massimo di partecipanti alla videochiamate, da 12 a 32. Ecco nel dettaglio tutte le novità in arrivo sia sulle varianti Android e iOS di Google Duo che sulla versione Web, annunciate dal colosso di Mountain View in un post pubblicato sul blog ufficiale.

Tutte le novità in arrivo su Google Duo

Oltre al nuovo effetto dedicato alla Festa della mamma, Google ha sviluppato una nuova modalità pensata per offrire alle famiglie degli strumenti personalizzati per divertirsi e trascorrere del tempo di qualità online insieme. La nuova funzione si chiama non a caso “Modalità famiglia” e consente agli utenti di intrattenere i propri interlocutori tramite l’utilizzo di nuovi effetti e adesivi e la possibilità di realizzare in tempo reale dei disegni.

“La nostra nuova modalità famiglia permette di scarabocchiare sulle videochiamate e di sorprendere i familiari con effetti e maschere divertenti che ti trasformano in astronauti, gatti e altro ancora. Basta avviare una videochiamata, toccare l'icona del menu e quindi toccare Famiglia per sperimentare la nuova modalità”, spiega l’azienda sul blog ufficiale.

Tra le novità in arrivo nelle prossime settimane, il colosso di Mountain View ha annunciato che sarà presto possibile effettuare videochiamate di gruppo tramite browser web, a partire da Google Chrome.

Come conferma un’immagine animata diffusa dall’azienda sul suo blog ufficiale, dove vengono mostrati 32 utenti connessi contemporaneamente, presto verrà esteso il limite di partecipanti alle videochiamate da 12 a 32.