Al volante della nuova Seat Leon con la realtà virtuale

Seat ha voluto sfruttare la realtà virtuale per offrire a tutti gli appassionati di motori la possibilità di fare un primo test drive a bordo della nuova compatta spagnola

La realtà virtuale con gli anni si è ritagliata uno spazio importante nel settore dei motori. Sempre più utilizzata dai designer delle maggiori case automobilistiche per definire e progettare gli interni delle nuove automobili, ancor prima che venga realizzato un prototipo, rappresenta un utile strumento per “salire virtualmente” a bordo delle vetture e testarne l’impatto visivo. Seat ha voluto sfruttare la realtà virtuale per offrire a tutti gli appassionati di motori la possibilità di farsi un primo "test drive" a bordo della nuova Seat Leon.

“Salendo a bordo della nuova Leon, conducente e passeggeri sono avvolti dalla sensazione di essere al centro dell’abitacolo”, spiega

David Jofré, designer di interni di Seat. “Abbiamo introdotto nuovi elementi di design nel cruscotto e sulle portiere, con l’obiettivo di ottenere un effetto avvolgente. Una sensazione resa dalle finiture decorative che circondano la plancia e continuano lungo le portiere anteriori”.

Test drive virtuale: come funziona

Per “salire virtualmente” a bordo della nuova compatta spagnola basta avviare il video pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Seat e utilizzare il mouse per spostarsi all’interno dell’abitacolo della vettura.

Gli utenti hanno così la possibilità di ammirare il nuovo sistema infotainment, la console centrale, gli interni delle portiere e tutta la strumentazione digitale di cui è dotata la nuova Seat Leon. Ciascun elemento visibile all’interno della vettura è disegnato con precisione ergonomica affinché lo spazio a bordo dell’auto risulti più comodo. “Nei sedili, le spalle alte e la massima larghezza possibile nella zona superiore offrono comfort e protezione, oltre a sottolineare il carattere sportivo di Leon”, spiega il designer di interni di Seat.