In un periodo in cui sentirsi vicini alle persone lontane è diventato un bisogno sempre maggiore, a causa dell’emergenza Coronavirus, Facebook annuncia alcune novità, a partire da Messenger Rooms, un servizio per videochiamate di gruppo, fino a live più funzionali e miglioramenti anche su Whatsapp e Instagram (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Come funziona Messenger Rooms

Messenger Rooms è un servizio di videochiamate di gruppo, già disponibile in test in Italia da questa settimana, che consente di creare una "stanza virtuale" direttamente da Messenger o Facebook e invitare chiunque a unirsi, anche chi non ha un account Facebook. Le stanze non hanno limiti di tempo e presto potranno ospitare fino a 50 persone. Messenger Rooms può essere utile per celebrare un evento, organizzare un gruppo di lettura o semplicemente per chiacchierare con degli amici. Non è necessario chiamare prima o fissare un appuntamento in calendario, sarà sufficiente aprire una stanza su Facebook e condividerla attraverso la propria bacheca, i Gruppi o gli Eventi. Presto sarà possibile aprire una Stanza anche da Instagram Direct, WhatsApp e Portal. Quando amici o membri di una community apriranno una stanza dando agli altri l'accesso, la si vedrà su Facebook. Quando si è invitati in una Stanza, è possibile accedere sia dal proprio smartphone sia dal computer, senza dover scaricare nulla. Come fa sapere l'azienda, Messenger Rooms è progettato tenendo privacy e sicurezza in cima alle priorità: Facebook non vede o ascolta le chiamate e la persona che crea la stanza può scegliere chi può vederla, mentre chi può partecipare deve essere presente per avviare la conversazione e può rimuovere gli ospiti in qualsiasi momento. È inoltre possibile segnalare una Stanza o inviare un feedback se si ritiene che abbia violato gli standard della community.

Nuovi sfondi e video su Messenger

Oltre alle orecchie da coniglio e agli sfondi colorati, Facebook sta introducendo su Messenger altri effetti da cellulare, come sfondi a 360 gradi e immersivi con luoghi iconici, come la spiaggia o un lussuoso appartamento sull'acqua. Ci sono 14 nuovi filtri che offrono illuminazione ambientale o del viso e l'azienda sta aggiungendo anche nuovi effetti di Realtà Aumentata, per festeggiare compleanni o fare un campeggio virtuale con amici, pur rimanendo in casa.

Nuove funzionalità per Facebook, Instagram e Whatsapp

Inoltre su Whatsapp, presto, sarà possibile includere fino a 8 persone nelle chiamate e video di gruppo. Nuove funzionalità sono state introdotte anche per fare i Live su Facebook come, tra le altre, il ritorno dei "Live With" per aggiungere un'altra persona al proprio video in diretta, si potranno contrassegnare gli Eventi come solo online e, per facilitare le raccolte fondi, si potrà aggiungere il tasto "dona" nei Live. Su Instagram, si può guardare e commentare i video live direttamente da desktop oppure, dopo aver avviato la diretta, è possibile salvare immediatamente i propri video su IGTV in modo che rimangano disponibili oltre il limite delle 24 ore delle Storie e siano più facili da trovare. Presto sarà possibile avviare dei live anche su Gruppi e Pagine Facebook, anche da Portal.