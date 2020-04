Roma, tutti gli appuntamenti dell’iniziativa #laculturaincasaKIDS

Con #laculturaincasaKIDS, Roma Capitale aderisce alla campagna #iorestoacasa e racconta le attività e gli appuntamenti digitali per bambini e ragazzi legati al mondo della cultura. Il Museo Carlo Bilotti, per esempio, propone ai più piccoli “Arreda la tua stanza metafisica”, una divertente iniziativa ispirata al dipinto “Interno metafisico con biscotti” di Giorgio de Chirico. I bambini potranno stampare i disegni e ritagliare e collocare nella stanza alcuni mobili tratti da dipinti dechirichiani cambiandone la disposizione a proprio piacimento. Il Museo Napoleonico, invece, permette di scoprire la storia della famiglia Bonaparte e del generale di Ajaccio grazie all’iniziativa “Impara l’arte con Bonaparte”. Per partecipare è sufficiente stampare le schede pubblicate sul sito ufficiale del Museo, svolgere il compito e pubblicare il risultato su Facebook.

Le iniziative del Teatro di Roma

Oltre ai musei della Capitale, anche il Teatro di Roma ha organizzato delle iniziative pensate per le nuove generazioni. Su Facebook, Instagram e YouTube i più piccoli possono divertirsi con “Fiabe della buonanotte” del teatrodelleapparizioni, in programma venerdì 24 e domenica 26 alle 21:00. Per i più grandi, domenica 26 alle 11 il “Laboratorio integrato Piero Gabriell” dà appuntamento sui profili social ufficiali con esercizi e giochi di teatro in pillole. Inoltre, prosegue l’attività legata al tutorial per la creazione della canzone “Chiuso dentro casa”, che coinvolge ragazzi con e senza disabilità nella realizzazione del testo e di un video-clip.

Le iniziative delle biblioteche

La Biblioteca Nelson Mandela propone la sfida IndovinaLibro, aperta a tutti i lettori. Basandosi sugli indizi pubblicati su Facebook dal lunedì al venerdì alle 11, gli utenti devono cercare di indovinare di quale libro si sta parlando. Se nessuno riesce a fornire la risposta giunta entro le 14:00 del venerdì, sarà la stessa Biblioteca a svelarla. Ancora diversa l’iniziativa “Lib(e)ri in casa” della Biblioteca Collina della Pace, pensata per invogliare i lettori a riprendere i mano i libri presenti nelle librerie casalinghe e creare un Circolo di lettura on-line. Ogni utente potrà indicare un volume ripescato dalla propria collezione, inviando contenuti e immagini agli indirizzi email a.pulizzi@bibliotechediroma.it e p.tinchitella@bibliotechediroma.it. Tra le proposte ricevute, ne verranno pubblicate due a settimana il martedì e venerdì, sulla pagina Facebook della Biblioteca.

Le iniziative musicali

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone corsi e laboratori pensati per i più piccoli. Nell’apposita sezione del sito ufficiale (www.santacecilia.it/onlineforkids) è possibile trovare pillole di pochi minuti registrate e montate per l’occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica e tutorial.

Technotown

Techo@Home offre varie sfide sfide ludico-creative-scientifiche a distanza per i più piccoli e le famiglie. Per giovedì 23 aprile è previsto l’appuntamento “Paesaggi Sonori”, in cui i partecipanti saranno sfidati a riconoscere i suoni che caratterizzano la vita quotidiana. Venerdì 24, invece, sarà il turno di Lenzuolo Style: usando un lenzuolo, i bambini, aiutati dai genitori, dovranno riprodurre i capi di abbigliamento che hanno fatto la storia della moda. Per sabato 26 sono previste due sfide: in “Ufficio Brevetti” si giocherà a inventare un nuovo strumento utilizzando solo quattro oggetti, mentre in “Art@home” ci si sfiderà a riprodurre le opere d’arte conservate nei musei civici. Infine, domenica 26 saranno gli stessi partecipanti a scegliere la sfida in cui cimentarsi, tra le tante proposte.