Apple svela una versione aggiornata del MacBook Air

A sorpresa, Apple ha svelato una versione aggiornata del MacBook Air, in grado di garantire prestazioni fino a due volte superiori rispetto ai modelli precedenti e dotata di uno spazio di archiviazione raddoppiato. Il dispositivo integra la tastiera Magic Keyboard, già presente sul MacBook Pro da 16 pollici, che abbandona i tasti con meccanismo a farfalla per sostituirli con nuovi switch a forbice. Completano l’offerta il display Retina da 13,3 pollici, il Touch ID, il trackpad e il sistema operativo MacOS Catilina. I nuovi modelli, inoltre, si basano sulle CPU Intel Core di decima generazione Ice Lake, e offrono delle prestazioni doppie rispetto ai vecchi MacBook Air. Grazie ad Intel Iris Plus Graphics, anche sul fronte grafico i dispositivi restituiscono risultati migliori dell’80%. Per quanto riguarda l’alimentazione, i laptop integrano una batteria ai polimeri di litio da 49,9 wattora, che offre fino a 11 ore di navigazione web in wireless e 30 giorni di autonomia in standby.

Le configurazioni disponibili

Il modello base, venduto a 1.229 €, ha un chip Intel Core i3 dual core a 1,1 GHz (Turbo Boost fino a 3,2 GHz) con 4MB di cache L3, 8 GB di memoria LPDDR4X a 3733 MHz, un SSD da 256 GB, Display Retina con True Tone (13,3" IPS con risoluzione 2560x1600 pixel), Trackpad Force Touch e due porte Thunderbolt 3. La versione più performante del nuovo MacBook Air, invece, è dotata di un processore Intel Core i5 quad-core di decima generazione a 1,1 GHz (Turbo Boost fino a 3,5 GHz), 8 GB di memoria LPDDR4X a 3733 MHz e SSD da 512 GB. In Italia è disponibile a 1.529 €. Non mancano, inoltre, delle versioni avanzate, con processore Intel Core i7 quad-core di decima generazione, taglio di memoria da 16 GB LPDDR4X a 3.733MHz e unità SSD da 1 o 2 TB. I portatili sono disponibili in tre colorazioni: argento, oro e space gray.