Amazon Prime debutta nel settore business: i vantaggi per le imprese

Amazon Prime, il servizio di consegne rapide del colosso di Jeff Bezos, si sdoppia e viene incontro alle imprese, con un nuovo ramo pensato ad hoc per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a migliorare la gestione dei diversi fornitori, oltre ovviamente a garantire la velocità degli ordini. Amazon Prime Business arriva in Italia dopo aver debuttato già in Francia, Regno Unito e Germania, ponendosi come evoluzione del servizio Amazon Business già disponibile anche in territorio italiano.

Amazon Prime Business in Italia: che cos'è

Ma come funzionerà esattamente Amazon Prime Business? A rispondere a questa domanda è Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business IT, annunciando che “accogliendo i feedback dei nostri clienti Amazon Business siamo entusiasti di introdurre, con l'iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business”. Grazie a questo nuovo servizio, le aziende di svariati settori e dimensioni, potranno godere, oltre che di consegne in tempi rapidi, di nuove funzionalità studiate per supportare le imprese “nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi”. In Italia Amazon Business è già utilizzato dal 15% delle società quotate al MIB, oltre che da liberi professionisti, piccole imprese, scuole e università, allo scopo di facilitarne i processi d’acquisto grazie alle diverse opzioni disponibili a seconda della dimensione dell’azienda.

I vantaggi per le imprese

Amazon Business Prime aggiungerà per le aziende italiane alle consegne veloci e illimitate, in 24 ore pagando un extra, anche strumenti utili per analizzare le tendenze di acquisto e decidere in base a queste le specifiche politiche per l’approvvigionamento. Il nuovo pacchetto arricchirà quello di funzionalità già disponibili, tra cui ad esempio il Guided Buying che consente a chi amministra un account Amazon Business di segnalare prodotti e fornitori preferiti e linee guida utili durante gli acquisti, il tutto per ridurre quelle spese potenzialmente evitabili e migliorare il rapporto con i fornitori stessi, come spiegato in una nota dalla società statunitense di Seattle.