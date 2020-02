Il 17 febbraio è la data scelta ufficialmente per celebrare la Giornata Nazionale del gatto in Italia. Perché proprio in questo giorno la celebrazione di uno degli animali domestici più amati, presente in oltre 7 milioni di esemplari nelle case degli italiani? L’origine della ricorrenza, nata nel 1990, è da ricercare in un’antica credenza secondo cui febbraio sarebbe il mese dei gatti e delle streghe e il numero 17 è stato indicato per sfatare tutti i miti legati alla sfortuna che hanno accompagnato la storia di questo felino nel tempo.

Milioni di follower

Ma i pelosi a quattro zampe sono protagonisti, oltre che nelle vite di tantissime persone appassionate di animali, anche sul web. Esistono infatti numerosi profili, soprattutto su Instagram, che vantano numeri importanti, essendo puntualmente seguiti da tantissimi follower che ne apprezzano i contenuti, particolarmente curiosi. Alcuni esempi? Nala Cat è un’autentica star del popolare social network e vanta oltre 4 milioni di seguaci. Si tratta di un gatto dal pelo grigio tigrato, talmente popolare da aver una linea di cibo per felini ispirata al proprio nome. Le sue espressioni, buffe e strampalate, hanno reso questo gatto uno tra i più apprezzati e ammirati, con alcuni scatti che hanno addirittura sfondato quota 400mila cuoricini. Un'altra vera e propria celebrità social è Smoothie the Cat, gatto dal pelo morbidissimo che vanta un pubblico di ben 2,2 milioni di follower. La sua padrona, che ha dedicato al simpatico felino anche un profilo TikTok da quasi 350mila seguaci, posta regolarmente scatti che ritraggono Smoothie in tante pose divertenti, che catturano il pubblico anche per il suo sguardo furbo: spesso e volentieri le foto del gatto ottengono valanghe di like, superando in certi casi anche quota 100mila cuoricini. Infine, tra i più seguiti, c’è anche Coby the Cat che con i suoi occhi azzurri e il bianchissimo pelo corto, ha conquistato 1,8 milioni di follower. Il felino ha anche un sito ed una linea di prodotti brandizzati con il proprio nome.

Dal gatto avventuroso a quello arrabbiato

Un gatto super avventuroso, fotografato in giro per il mondo tra paesaggi mozzafiato e pose divertentissime? E’ Suki, anche lui con 1,8 milioni di seguaci, sempre su Instagram, che di recente è stato protagonista anche di un libro, “Travels of Suki the Adventure Cat”, disponibile anche su Amazon. Tra gli altri pelosi degni di menzione, ecco Juno The Angry Cat, gatto dallo sguardo spesso imbronciato che con la sua padrona ha collezionato sin qui quasi 200mila follower, quindi Atchoum, arruffato felino da quasi 450mila seguaci. Il gatto più arrabbiato dei social? E’ Garfi, un persiano di 16 anni che appare sempre in pose da vero duro e che, al momento, si attesta su circa 67mila fan.