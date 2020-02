Pokémon dell’anno, ecco come votare il proprio preferito su Google

In vista del Pokémon Day 2020, tutti i fan della serie potranno votare per il “Pokémon dell’Anno”, scegliendo il proprio mostriciattolo tascabile tra tutti quelli che popolano il Pokédex Nazionale (ben 890!). Sarà possibile esprimere la propria preferenza fino alle 14:59 (ora italiana) di venerdì 14 febbraio. Per partecipare basta cercare “voto Pokémon” su Google, scegliere una delle 8 categorie disponibili (ognuna dedicata a una generazione diversa), selezionare il proprio Pokémon preferito all’interno della lista (ordinata in base al numero del Pokédex Nazionale) e cliccare sul pulsante “VOTA”.

Quanti Pokémon è possibile votare?

Chi ha più di un mostriciattolo tascabile preferito non deve preoccuparsi più di tanto: fino al termine del sondaggio sarà possibile votare ogni giorno per ognuna delle categorie disponibili, per un totale di 8 voti al giorno. Le preferenze espresse dagli utenti saranno conteggiate sulla base del numero del Pokédex Nazionale, anche per i Pokémon che possiedono più forme (incluse quelle regionali). Per scoprire chi sarà il Pokémon dell’Anno sarà necessario attendere il Pokémon Day, che quest’anno si terrà il 27 febbraio per celebrare l’anniversario del giorno in cui uscirono in Giappone i primi videogiochi della serie, ossia Pokémon Rosso e Verde.

I festeggiamenti proseguono anche su Pokémon Go

Il Pokémon Day si festeggerà anche su Pokémon Go. A partire dal martedì 25 febbraio, gli utenti dell’app potranno imbattersi in delle versioni speciali di Pikachu ed Eevee, che per l’occasione indosseranno dei buffi copricapi. Anche Bulbasaur, Charmander e Squirtle avranno un look diverso dal solito, ma sarà possibile trovarli solo schiudendo delle uova da 7 km. All’interno dei raid, inoltre, sarà possibile imbattersi nei cloni di alcuni Pokémon, fra cui Venusaur, Charizard e Blastoise. Si tratta di un’iniziativa pensata per festeggiare l’uscita del nuovo film “Mewtwo colpisce ancora – L’evoluzione”. Infine, fino a lunedì 2 marzo gli utenti potranno effettuare due scambi speciali anziché uno.