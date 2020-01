117 nuove emoji in arrivo su WhatsApp nel 2020: una è molto italiana

Il gesto più italiano del mondo arriva anche nelle emoji. Tra le nuove 117 faccine annunciate dal Consorzio Unicode, che dovrebbero arrivare su WhatsApp per i device iOS e Android nel corso del 2020, c’è infatti anche la famosa mano rivolta verso l’alto con le dita raccolte e appoggiate sul pollice, traducibile con l’espressione “che cosa c’è?” e utilizzata spesso e volentieri all’estero per prendere in giro simpaticamente la tipica gestualità degli abitanti del Belpaese. Il nuovo standard Emoji 13.0 include però tantissime altre novità, destinate ad arricchire ulteriormente i modi per esprimersi in chat o nei post pubblicati sui social.

Nel 2020 in arrivo 117 nuove emoji: le novità

Le nuove 117 emoji, compresa quella descritta come “gesto della mano italiana”, arriveranno su smartphone e altri device nella seconda parte del 2020. Alcune delle faccine introdotte rappresentano delle variazioni di quelle già esistenti, come ad esempio la versione maschile o di genere neutrale di un uomo con il velo, il simbolo di una donna che indossa lo smoking oppure una nuove variante, né maschile né femminile, di Babbo Natale. Oltre a queste arriveranno però su WhatsApp anche emoji totalmente originali, come il ninja, una donna (insieme a due alternative di genere) che allatta un bambino, una teiera, l’ormai celebre bubble tea e le rappresentazioni anatomiche di cuore e polmoni. Come di consueto, però, gli aggiornamenti approvati da Consorzio Unicode riguardano in larga parte anche il regno animale. Tra le nuove emoji ecco quindi la faccia di un orso polare, il bisonte, il castoro, il gatto nero, il mammut, una foca oltre a insetti come lo scarafaggio, il maggiolino o la mosca. Ancora una volta, alcune delle nuove faccine presenteranno un design leggermente ritoccato per i device Android. Per quanto riguarda Apple, invece, le emoji potrebbero arrivare come accaduto in passato in occasione dell’importante aggiornamento del sistema operativo iOS che l’azienda solitamente rilascia in autunno.