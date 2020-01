Pc, il mercato torna a crescere: nel 2019 266 milioni di unità vendute

Il mercato globale dei computer tradizionale riprende a crescere ponendo fine a una striscia di sette anni chiusi in negativo. Lo rivelano i dati preliminari degli analisti Idc, secondo cui nel 2019 le vendite di personal computer, termine che include fissi, portatili e workstation, sono state pari a 266,7 milioni di unità, facendo segnare un aumento del 2,7%. L’ultimo incremento era stato registrato nel 2011, con un +1,7%. Anche per gli analisti di Gartner la crescita c’è, seppur più lieve, attestandosi a 261 milioni di pezzi venduti con un incremento dello 0,6%.

Windows 10 spinge il mercato dei pc

Il 2019 del mercato dei pc si è chiuso con gli impressionanti risultati del quarto trimestre, durante il quale sono stati venduti 71,8 milioni di dispositivi, un successo sopra le attese che ha fatto segnare un +4,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Fondamentale per il ritorno alla crescita del mercato i computer dotati del sistema operativo Windows 10, richiesti in particolare dalle aziende visto la fine del supporto a Windows 7 decretata da Microsoft. Proprio per questa ragione, l’analista Idc Jitesh Ubrani spiega che “i prossimi 12-18 mesi saranno impegnativi per i Pc tradizionali, poiché la maggior parte degli aggiornamenti a Windows 10 sarà nello specchietto retrovisore”. L’opinione non è però totalmente condivisa da Mikako Kitagawa di Gartner, secondo cui la crescita del settore dovrebbe proseguire anche nel 2020 visto che diverse regioni non hanno ancora effettuato l’upgrade a Windows 10.

Computer: domina Lenovo, Apple in calo

Sul fronte costruttori è in testa alla classifica Lenovo, che ha venduto 64,7 milioni di computer, in crescita dell’8,2%. A completare il podio ci sono poi HP, con 62,9 milioni di pc venduti (+4,8%) e Dell (46,5 milioni, +5,4%). Quasi due terzi del mercato dei personal computer sono detenuti da queste compagnie, mentre balza all’occhio il calo di Apple (-2,2%) che ha chiuso il 2019 con 17,7 milioni di unità vendute, poco più dei 17 milioni di Acer, anch’essa reduce da un anno negativo visto il -4,6%.