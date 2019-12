Password, stilata la top 100 delle peggiori del 2019. Vince “123456”

Per il sesto anno di fila, “123456” si conferma la peggior password usata dagli utenti di tutto il mondo. Lo dimostra la classifica delle parole d’ordine meno sicure pubblicata da SplashData, compagnia che può vantare un’esperienza decennale nel settore dei software e dei servizi dedicati alla protezione dei dati. Tra le prime venti posizioni della top 100 sono presenti altri grandi classici, come “qwerty”, “password”, “iloveyou” e “admin”, spesso usata come password predefinita. La lista include anche scelte meno ovvie, ma comunque gettonate, come “donald”, “nothing” e “secret”.

Password poco sicure

Per stilare questa classifica annuale, i ricercatori di SplashData prendono in considerazione sia le password più semplici da indovinare sia quelle più utilizzate. I risultati ottenuti sollevano più di una perplessità sui criteri con cui gli utenti scelgono una delle più importanti forme di difesa online. La scelta della password viene spesso affrontata con leggerezza, portando all’utilizzo di parole d’ordine fin troppo facili da scoprire e pressoché inutili per proteggere i propri account, come testimonia l’elevato numero di attacchi informatici che si sono verificati nel corso del 2019. Secondo le stime di SplashData, almeno il 10% degli utenti ha utilizzato una delle 25 peggiori password presenti nella classifica e ben il 3% ha optato per la prevedibilissima “123456”.

L’utilità della classifica di SplashData

Nella classifica del 2019 non mancano delle new entry, tra cui “1q2w3e4r” e “qwertyuiop”, delle varianti non troppo sicure di due password comunissime (e ovviamente presenti nella top 100). “La nostra speranza è che pubblicare la classifica ogni anno serva a convincere le persone a proteggersi meglio online”, spiega Morgan Slain, l’amministratore delegato di Splash Data. È possibile scoprire se una delle proprie password è stata violata accedendo al servizio HaveIBeenPwned.

La top 10

Ecco le 10 password peggiori usate dagli utenti nel 2019:

1) 123456

2) 123456789

3) Qwerty

4) Password

5) 1234567

6) 12345678

7) 12345

8) Iloveyou

9) 111111

10) 123123