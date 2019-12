Per chiudere il 2019 in bellezza, Amazon ha scelto di rendere disponibili a prezzi scontati vari prodotti della linea Microsoft Surface 2019, tra cui molti modelli di fascia alta della gamma Surface Laptop 3, Surface Pro 7 e Surface Pro X, dotati di processori di ultima generazione e disponibili in configurazioni complete anche di tastiera.

Gli sconti sui Microsoft Surface Laptop 3

Pagando 1.099,00 euro, contro i 1.399,00 euro di listino, è possibile portarsi a casa un Microsoft Surface Laptop 3 con schermo da 15 pollici, processore AMD Ryzen 5 3580U, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Chi è interessato alla versione del computer portatile da 256 GB di spazio di archiviazione può trovarla scontata su Amazon a 1.349,00 euro (prezzo di listino: 1.699,00 euro). Un’ultima configurazione del Surface Laptop 3, con schermo da 13 pollici, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e processore Core i5, è disponibile a 1.199,00 euro (sconto del 20% sul prezzo base di 1.499,00 euro).

Gli sconti sui Microsoft Surface Pro 7

Per quanto riguarda Microsoft Surface Pro 7, Amazon vende la versione con processore Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 1.813,49 euro (prezzo base: 2280,00 euro). Il sito include nel prezzo anche una tastiera di colore nero. Rinunciando a quest’ultima è possibile portare a casa il portatile 2-in-1, nella stessa configurazione, a 1.699,00 euro (contro i 2.099,00 di listino). Optando per la versione con 256 GB di spazio di archiviazione è possibile far scendere ulteriormente il prezzo a 1.463,49 euro o a 1.349,00 euro (solo rinunciando anche alla tastiera).

Gli sconti sui Microsoft Surface Pro X

Le ultime offerte presenti sul colosso dell’e-commerce riguardano i prodotti della linea Microsoft Surface Pro X. Pagando 1,493,99, contro i 1.843,00 di listino, è possibile acquistare la configurazione del computer portatile 2-in-1 che prevede un display da 13 pollici, 16 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una tastiera. Rinunciando a quest’ultima il prezzo scende a 1.349,00 euro (sconto del 21% sul prezzo base di 1.699,00 euro). La configurazione con schermo da 13 pollici, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e tastiera, invece, è disponibile a 1.343,99 euro (prezzo di listino: 1.547,00 euro). Anche in questo caso, rinunciando alla tastiera il prezzo scende leggermente (1.199,00 euro). L’ultima configurazione disponibile prevede un display da 13 pollici, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Costa 949,00 euro da solo e 1093,00 euro in bundle con la tastiera.