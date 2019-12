Amazon apre le prenotazioni di New World, il suo primo gioco: la data di uscita

New World, il primo videogioco tripla A sviluppato da Amazon, uscirà il 25 maggio 2020 su PC. L’MMO Open World del colosso di Seattle, già prenotabile, sarà ambientato in una versione alternativa del 17esimo secolo e presenterà molti degli elementi classici del genere, come un’enorme quantità di armi da equipaggiare, arti magiche e legioni di creature non morte da combattere da soli o assieme agli altri giocatori. Non mancano neppure il crafting e un sistema di progressione del personaggio in puro stile RPG. L’isola in cui si svolge l’avventura si chiama Aeternum e gravita intorno ad Azoth, un potente elemento che funge da base energetica ed economica dell’intera area. Parlando con Polygon lo scorso febbraio, lo sviluppatore Patrick Gilmore, a capo di Amazon Games, ha spiegato che i non morti presenti nel gioco sono dei coloni che nel corso del tempo sono stati corrotti dall’isola.

Tutti i contenuti dell’edizione Deluxe

Amazon ha reso noto che New World sarà disponibile in due versioni: quella Standard da 39,99 € e la Deluxe da 49,99 €. Acquistando quest’ultima sarà possibile accedere ad alcuni bonus esclusivi:

• Skin per armatura Boscaiolo

• Skin per ascia da abbordaggio Boscaiolo (utile per completare il look da boscaiolo)

• L’animale domestico “mastino”

• Il set di emote “morra cinese”

• Le illustrazioni digitali New World

Inoltre, prenotando il gioco (a prescindere dalla versione scelta) si ricevono l’amuleto di Isabelle, l’emote “pugno contro pugno”, gli stemmi della gilda e il titolo speciale “Spedizione uno”, oltre alla possibilità di accedere alla closed beta ad aprile 2020. Su Steam, il gioco è accompagnato da questa descrizione: “Il fato ti ha convocato sulle rive di Aeternum, l’isola eterna. Sconfiggi le brutali legioni dei Corrotti e traccia linee di combattimento coi giocatori concorrenti in questa terra di rischi e di occasioni. In un luogo intenzionato a distruggerti, cosa farai per sopravvivere?”.