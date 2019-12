Facebook acquista PlayGiga, una società specializzata in cloud gaming

Facebook sembra intenzionata a fortificare la sua posizione nel mercato dei videogiochi.

L’ultima pedina strategica mossa dal colosso dei social in questo settore è l’acquisizione di PlayGiga, una società con sede a Madrid, in Spagna, specializzata in cloud gaming.

La conferma dell’acquisizione da parte di Facebook arriva da un tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Facebook Gaming.

La notizia è stata svelata in anteprima dalla CNBC, che riporta alcune dichiarazioni rilasciate alla testata da un portavoce dell’azienda.

Le conferme dell’accordo

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a PlayGiga nel team di gioco di Facebook”, ha confessato un portavoce di Facebook alla testata.

In risposta, l’azienda spagnola ha ufficializzato l’accordo, pubblicando sulla schermata principale del proprio sito un messaggio di ringraziamento, dal quale si evince il forte spirito di cambiamento che arieggia tra i membri della società.

"Siamo entusiasti di annunciare che il team PlayGiga sta passando a qualcosa di nuovo", si legge sul sito web di PlayGiga. "Stiamo continuando il nostro lavoro nel cloud gaming, ora con una nuova missione. Vogliamo ringraziare tutti i nostri partner e clienti per il loro supporto nel corso degli anni”.

Facebook è l’app più scaricata dell’ultimo decennio

Secondo la nuova classifica stilata da App Annie, Facebook è l’applicazione più scaricata su iOS e Android nel decennio che sta per concludersi. In seconda posizione c’è Facebook Messenger, seguita da WhatsApp, che si conferma l’app di messaggistica più popolare degli ultimi 10 anni. Il podio è interamente ‘nelle mani’ del colosso dei social, che si è aggiudicato anche la quarta posizione grazie ad Instagram. Il quinto posto è riservato a Snapchat, seguita da Skype.

L’applicazione utilizzata per più tempo in assoluto nell’ultimi decennio è, invece, Netflix, la piattaforma streaming per guardare serie TV, film e documentari. La graduatoria prosegue con Tinder, popolare app di incontri, Pandora Music e Tencent Video. Nelle prime dieci posizioni ci sono anche Line, Spotify e YouTube.