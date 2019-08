Huawei, Usa: estesa per altri 90 giorni la sospensione del bando

Nel corso di un’intervista a Fox Business Network, Wilbur Ross, il segretario al Commercio degli Stati Uniti d’America, ha rivelato che gli Usa estenderanno di altri 90 giorni la sospensione del bando per Huawei, il provvedimento voluto dall’amministrazione Trump per proibire al colosso di Shenzen di acquistare componenti e attrezzature dalle aziende americane. Ross ha aggiunto che altre 46 società affiliate a Huawei saranno introdotte nella lista nella lista nera delle entità commerciali dell’Ufficio dell’Industria e della Sicurezza statunitense.

La licenza temporanea

L’inserimento dell’azienda cinese nella lista nera del commercio statunitense risale allo scorso maggio. Nei giorni successivi all’introduzione di Huawei nella blacklist, il governo americano ha preso la decisione di concedere alla società di telecomunicazioni una licenza temporanea di 90 giorni, finalizzata a “ripristinare parzialmente i requisiti e le politiche di licenza in base ai Regolamenti di amministrazioni delle esportazioni”. La momentanea sospensione del bando ha permesso a Huawei di continuare ad acquistare i prodotti e i servizi statunitensi necessari per mantenere operativi gli smartphone già presenti sul mercato, ma non quelli utili alla realizzazione di nuovi device.

Harmony OS

L’inserimento di Huawei nella lista nera del commercio statunitense ha spinto Google a togliere la licenza Android alla compagnia cinese, mettendo così in dubbio la presenza del sistema operativo nei futuri smartphone del colosso di Shenzhen. Da poco, la compagnia ha presentato ufficialmente HarmonyOS, un nuovo sistema operativo compatibile con smartphone, tablet, smartwatch, smart speaker, smart screen, sistemi automotive e molti altri device. “Per soddisfare le esigenze dei consumatori, abbiamo creato un sistema operativo in grado di supportare tutti gli scenari e utilizzabile su un’ampia gamma di dispositivi e piattaforme”, ha spiegato Richard Yu, il ceo della divisione consumer di Huawei, nel corso di una conferenza stampa a Dongguan. Il nome del nuovo sistema operativo, nato come possibile alternativa ad Android, è proprio legato al desiderio dell’azienda di realizzare un ecosistema proprietario comprendente il maggior numero possibile di dispositivi.