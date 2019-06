E3, i cinque giochi migliori della fiera

Concluso l’E3 restano i tanti annunci e i diversi giochi che si è potuto visionare, e provare, in anteprima. Su Game Show facciamo un passo indietro con l’elenco delle 5 cose più notevoli che, a nostro giudizio, la kermesse californiana ha regalato agli appassionati. Ognuno è libero di aggiungere le proprie o di discutere le nostre scelte (vai sul gruppo Facebook di Game Show).

1 Cyberpunk 2077

Sarà stato il cameo di Keanu Reeves sul palco della presentazione di Microsoft, ma il titolo dei polacchi di Cd Projekt Red ha mantenuto le promesse della vigilia che sembrano quasi pronte per diventare realtà. Il titolo uscirà il 16 aprile prossimo e già si annuncia una lunga marcia quella degli appassionati che non vedono l’ora di metterci sopra i joypad. Un’attesa giustificata da una trama stuzzicante, un’ambientazione azzeccata e personaggi stimolanti. (GUARDA IL TRAILER)

2 Fifa 20

Come sempre per gli italiani il videogioco dell’anno coincide con lo sport nazionale, così Fifa 20 si è confermato tra i titoli da sbirciare con più curiosità. La grossa novità della prossima edizione della saga di Ea Sports è senza dubbio il calcio di strada, da cui i campioni potranno iniziare la propria ascesa verso la gloria. Per il resto i soliti miglioramenti alla fisica della palla e al realismo dei contrasti e dei tiri. Ci attendiamo poi la conferma della solita valanga di licenze che fanno un po’ la differenza con Pes, altro gioco di calcio che è sembrato davvero promettere benissimo. (GUARDA IL TRAILER DI FIFA 20)

3 I supereroi Marvel

Al terzo posto, un po’ per gusto personale un po’ per effettivo interesse degli addetti ai lavori, abbiamo accomunato due giochi con protagonisti i personaggi creati dal compianto Stan Lee per la Casa delle Idee: Marvel Ultimate Alliance 3 di team Ninja per Nintendo Switch e Marvel’s Avengers di Square Enix.previsto per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e Pc dal 15 maggio 2020. Entrambi i titoli implicano un team up tra supereroi per scongiurare una crisi imminente, nel primo il nemico è Thanos, nel secondo sarebbe Taskmaster, ma forse è solo uno dei villain che i buoni dovranno rimettere al suo posto. (GUARDA IL TRAILER DI MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3 E MARVEL’S AVENGERS)

4 Watch Dogs Legion

In un anno senza Assassin’s Creed sembra essere proprio questo il titolo di punta di Ubisoft (LEGGI LA PRESENTAZIONE). Ambientato in una Londra distopica che ricorda un po’ Matrix e un po’ V per Vendetta, ognuno può essere un eroe. O meglio un membro della rivoluzione contro il sistema tecno-dittatoriale che controlla la popolazione. Non esiste un singolo protagonista, ma ce ne sono una legione (nomen omen): dalla più improbabile vecchietta all’hacker sono tutti reclutabili per la missione. Armati di cellulari, pistole e maschere c’è da scommettere che non sarà un gioco, ma uno spasso sì ribaltare la situazione. (GUARDA IL TRAILER)

5 Luigi’s Mansion 3

Questa casa è un albergo. Per la nuova avventura del fratello di Super Mario per Nintendo Switch si amplia la location, che non è più una magione, ma un intero hotel. Il gioco, presentato all’E3 in una suggestiva ambientazione da casa degli orrori, ci è sembrato davvero molto bello, con il solito riuscito mix di umorismo e suspense. Nuove armi e nuove meccaniche di gioco si uniscono a quelle tradizionali per un divertimento da condividere anche con un amico. (GUARDA IL TRAILER)

