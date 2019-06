Google Nest Hub, arriva in Italia il nuovo Assistente con display

Il 12 giugno Google Nest Hub farà il suo debutto sul mercato italiano. Lo smart display misura 7 pollici, ha una risoluzione di 1024 x 600 pixel ed è dotato di tutte le funzioni dell’assistente vocale del colosso di Mountain View. Tramite i comandi vocali è possibile controllare i dispositivi intelligenti presenti nella propria casa (come le luci), effettuare delle ricerche su Google, riprodurre la musica (tramite uno speaker full-range), visualizzare le proprie foto e altro ancora. Nest Hub è dotato di un equalizzatore ambientale con sensore di luce, con cui può regolare il colore e la luminosità del display per adattarsi all’ambiente circostante.

Le funzioni di Nest Hub

Le funzioni dell’Assistente Google consentono di utilizzare Nest Hub per accedere a numerose informazioni. Basta porre la domanda giusta per scoprire quali sono le ultime notizie, accedere a degli utili tutorial (visibili sullo schermo del smart display), visualizzare gli impegni di tutta la famiglia su Google Calendar e scoprire su Google Maps qual è il tragitto migliore per arrivare in orario a lavoro. Inoltre, mentre si cucina è possibile seguire le ricette passo dopo passo, impostare un timer, convertire le unità di misura in vivavoce e consultare delle guide.

Il controllo dei dispositivi smart

L’interfaccia di controllo Dispositivi connessi permette di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa da un’unica schermata, utilizzando solo il tocco o i comandi vocali. Bastano pochi passaggi per abbassare le luci, spegnere la tv e svolgere molte altre funzioni. A differenza del suo ‘fratello maggiore’ Google Nest Hub Max (per il momento disponibile solo negli Stati Uniti), Nest Hub non è dotato di una videocamera. Il colosso di Mountain View spiega che questa scelta dipende dal desiderio di tutelare la privacy degli utenti in ogni stanza della casa. È comunque possibile collegare lo smart display al campanello con videocamera Nest Hello e alla videocamera di sicurezza Nest Cam Indoor 4. Nest Hub può essere preordinato al prezzo di 129 euro sul sito ufficiale di Google.