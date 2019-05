Google Nest Hub Max annunciato negli Usa: foto e caratteristiche

Nel corso della prima giornata di Google I/O, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, l’azienda di Mountain View ha presentato numerose novità sul palco dello Shoreline Amphitheatre, tra cui il nuovo sistema operativo Android Q, gli smartphone Pixel 3a e 3a XL, un aggiornamento di Google Lens e l’introduzione di nuove funzioni per l’assistente virtuale Google Assistant. Per quanto riguarda il settore della domotica, durante l’evento è stato ufficializzato il nuovo smart display Google Nest Hub Max, protagonista di vari rumors negli scorsi mesi.

Le caratteristiche di Google Nest Hub Max

Pur avendo un design del tutto simile a quello di Google Nest Hub, il dispositivo si differenzia dal proprio predecessore per un display di dimensioni maggiori (10 pollici) e una risoluzione leggermente più alta (1.280 x 800 pixel). Inoltre, può contare su una videocamera Nest integrata, dotata di obiettivo grandangolare e di funzioni di auto-inquadratura, utili per tracciare i movimenti del viso. Utilizzandola, gli utenti potranno effettuare delle videochiamate tramite l’applicazione Google Duo, mettere in pausa la riproduzione di un video o di un brano musicale tramite le gesture, sincronizzare il dispositivo con il proprio account Google tramite la feature Face Match e utilizzare varie funzionalità di videosorveglianza. Per esempio, sarà possibile ricevere una notifica sul proprio smartphone ogni volta in cui la videocamera rileverà un movimento o sfruttare l’integrazione con altri device della linea Nest per controllare l’esterno dell’abitazione. I due microfoni incorporati nel dispositivo consentiranno agli utenti di controllare tutte le sue funzioni tramite i comandi vocali. Due tweeter da 38 millimetri e un subwoofer da 78 millimetri garantiscono una qualità audio stereo 2.1.

L’arrivo di Google Nest Hub in Italia

Google Nest Hub Max non arriverà in Italia. Nel corso della conferenza, l’azienda di Mountain View ha confermato, infatti, che lo smart display sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia a un prezzo di 249 dollari. La buona notizia è che presto Nest Hub, precedentemente noto come Google Home Hub, farà il suo debutto in Italia. Potrà essere acquistato sul sito ufficiale di Google al prezzo di 129 euro.