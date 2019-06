App Store down, problemi anche con Apple Music e Mac App Store

Dal primo pomeriggio di oggi, martedì 4 giugno, molti utenti hanno segnalato diversi malfunzionamenti su alcuni dei principali servizi Apple, tra cui App Store, Apple Music e Mac App Store. Come riporta il sito Downdetector, i problemi sono cominciati intorno alle 14 (ora italiana), ma il picco delle segnalazioni è stato raggiunto circa alle 16. Le principali aree colpite dal down sono state la costa orientale degli Stati Uniti, il Regno Unito e diverse aree dell’Europa centrale, ma il disservizio ha interessato anche l’Italia, in particolare Milano, Torino e, in maniera minore, Firenze.

Il malfunzionamento è stato confermato anche dal sito ufficiale di Apple tramite la finestra dedicata allo stato dei sitemi e ha riguardato anche il servizio di web radio. L'emergenza è rientrata alle 18.00 italiane, quando il portale non ha segnalato più alcun problema.