Facebook studia un proprio sistema di pagamento basato su criptovaluta

Facebook sta pianificando un sistema di pagamento basato su criptovaluta che potrebbe essere utilizzato da miliardi di utenti in tutto il mondo. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo cui l’azienda sta reclutando dozzine di società finanziarie e negozi online per lanciare la novità. Il colosso di Mark Zuckerberg però non conferma, dichiarando soltanto che sta esplorando molte diverse applicazioni per la tecnologia delle criptovalute.

La moneta simile al bitcoin e i contatti con le istituzioni finanziarie

Secondo il WSJ, il sistema sarebbe basato su una moneta digitale simile al bitcoin, ma con la sostanziale differenza che avrebbe un valore stabile. Alla ricerca di investimenti totali di circa $ 1 miliardo, Facebook avrebbe già preso contatti con istituzioni finanziarie come Visa, Mastercard e la società di servizi finanziari Fist Data. Se il progetto dovesse riuscire, osserva il quotidiano, potrebbe mettere in pericolo le tradizionali carte di credito, perché non imporrebbe le commissioni che invece queste ultime hanno, e diventerebbe probabilmente l'applicazione di criptovaluta più mainstream mai vista.