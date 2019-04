Negli ultimi anni la presenza sul mercato delle console dedicate ai videogiocatori più nostalgici (o che desiderano riscoprire i grandi classici del passato) è aumentata. Oltre ai cloni dalla qualità discutibile, ora gli appassionati possono mettere le mani sulle retroconsole ufficiali, come le versioni in miniatura del Nes, del Super Nintendo e della primissima PlayStation. Di recente, anche Sega ha annunciato l’arrivo di una riproduzione su scala ridotta del Mega Drive (in Europa sarà disponibile dal 19 settembre al prezzo consigliato di 79,99 €). Nell’autunno del 2019, un altro prodotto dedicato al retrogaming arriverà sugli scaffali dei videogiochi specializzati: si tratta di Capcom Home Arcade, una console plug and play pensata per soddisfare le esigenze di chi rimpiange i lunghi pomeriggi passati in sala giochi. Debutterà il 25 ottobre al prezzo di 229,99 €.

Le caratteristiche della console

Il particolare design della console è basato sui cabinati arcade: sulla sua superficie sono infatti presenti due postazioni per il gioco in cooperativa, ognuna dotata di un Sanwa JLF-TP-8YT stick a 8 direzioni (GT-Y) e di otto pulsanti a grandezza naturale. Capcom Home Aracade potrà essere collegata a una televisione o a un monitor tramite una porta HDMI e sarà possibile connetterla alla rete tramite la scheda Wi-Fi integrata. All’interno della confezione saranno presenti un cavo USB e un adattatore di corrente, necessari per alimentare la console.

I giochi pre-installati

Capcom ha annunciato che la console conterrà 16 videogiochi pre-installati, scelti tra quelli che hanno fatto la storia dei cabinati arcade dell’azienda di Osaka. Il parco titoli selezionato consentirà ai giocatori di affrontare delle esperienze in single player, ma anche in multiplayer cooperativo e competitivo. Tutti i risultati ottenuti saranno registrati all’interno di una classifica globale. Di seguito, ecco l’elenco completo dei videogiochi che saranno presenti in Capcom Home Arcade:

• 1944

• Alien vs Predator

• Armored Warriors

• Capcom Sports Club

• Captain Commando

• Cyberbots

• Darkstalkers

• Eco Fighters

• Final Fight

• Ghouls’n Ghosts

• Gigawing

• Mega Man: The Power Battle

• Progear

• Street Fighter II Hyper Fighting

• Strider

• Super Puzzle Fighter II Turbo