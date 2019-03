Salone di Ginevra, l'elettrica Jaguar I-Pace è l'Auto dell'anno 2019

La prima volta non si scorda mai, soprattutto se le prime volte sono due in contemporanea. La prima volta della Jaguar e la prima volta di un'auto elettrica. La Jaguar I-Pace è "Car of the Year 2019" (VIDEO), premiata alla vigilia dell'apertura ufficiale del Salone dell'Auto di Ginevra, che quest'anno ha come filo rosso proprio quello dell'elettrico.

Testa a testa

La vittoria arriva allo spareggio, dopo una lotta voto a voto con la Alpine A110. A decidere la gara il conteggio finale dei voti dei singoli giornalisti. Al termine del primo spoglio infatti le due auto erano finite in parità, a 250 punti. Seguite dalla Kia Ceed, con 247. Il premio "Car of the Year" viene assegnato da 60 giornalisti provenienti oltre 20 paesi europei e tiene conto anche di prove su strada che assegnano punteggi in base al design, alle prestazioni del mezzo, all’innovazione e al rapporto qualità prezzo.

Battaglia a 7

La Jaguar i-Pace succede alla Volvo XC40, che si era aggiudicata il premio nel 2018. Quest'anno le vetture giunte alla finale erano 7, approdate a Ginevra dopo una minuziosa selezione fra 60 diversi modelli: oltre alla Jaguar I-Pace, all'Alpine A110 e alla Kia Ceed in gara hanno concorso la Citroen C5 Aircross, la Ford Focus, la Kia Ceed, la Mercedes-Benz A Class e la Peugeot 508.