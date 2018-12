Airbus fa spazio nella stiva: nel 2020 arrivano i posti letto in aereo

Come le cuccette in treno, ma a qualche migliaio di metri di altitudine. Airbus porterà i posti letto in quota: il progetto potrebbe trovare attuazione già nel 2020, su un velivolo che copre il lungo raggio come l'A330 (testato per la prima volta lo scorso ottobre). Il gruppo europeo svilupperà le cabine dei cieli con la francese Zodiac Aerospace, filiale della compagnia aerospaziale Safran.

Come saranno le cabine-letto

I letti – fanno sapere Airbus e Zodiac Aerospace in una nota – dovrebbero essere collocati in uno spazio ricavato dalla stiva, "offrendo nuove opportunità per i servizi aggiuntivi ai passeggeri, migliorando la loro esperienza e consentendo alle compagnie aeree di differenziare e aggiungere valore alle loro operazioni". I moduli saranno "facilmente intercambiabili". Non dovrebbe quindi trattarsi di una strutta fissa, ma disponibile o meno a seconda della richiesta e, visto che toglieranno spazio ai bagagli, delle maggiori o minori esigenze di carico.

Un "catalogo" nel 2020

Geoff Pinner, responsabile del programma "Cabin & Cargo" di Airbus, afferma di aver già ricevuto "feedback molto positivi da diverse compagnie aeree" sui primi modelli di cuccette modulari. Airbus non ne offrirà solo una versione: dal 2020 i vettori potranno scegliere da un catalogo di diverse soluzione per gli A330. E il gruppo sta studiando la possibilità di portare i posti letto anche sugli A350 XWB. "Siamo felici di collaborare con Airbus a questo nuovo e innovativo progetto", ha affermato Christophe Bernardini, responsabile delle cabine di Zodiac Aerospace. "Un'esperienza dei passeggeri migliorata è oggi un elemento chiave di differenziazione per le compagnie aeree".