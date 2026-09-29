Territori Napoli, regata America's Cup banco di prova per la città

A Napoli dal 24 al 27 settembre è andata in scena la seconda regata preliminare della 38ª America's Cup. Dall’Immacolatella, dove va in onda l’evento di Sky Tg24 Territori, ne hanno parlato l’ex velista Giuseppe Milone, campione con alle spalle due partecipazioni alle Olimpiadi e competizioni mondiali vinte, e il ceo di Luna Rossa Team, Max Sirena. Alla regata di Napoli Luna Rossa ha vinto battendo anche New Zealand, team favorito per la Coppa America del prossimo anno. “Era importante vincere, era obbligatorio dal punto di vista psicologico nei confronti degli avversari e anche perché per vincere bisogna abituarsi a vincere”, ha commentato Sirena. Per Milone, vedere la Coppa America a Napoli è stato un sogno che anni fa non sarebbe stato neanche immaginabile. I velisti, ha spiegato Sirena, “si sono allenati per tutta l’estate a Napoli per studiare il campo regata. Questi tre giorni di regata sono stati la preoccupazione di tutti i velisti perché con il grecale è sempre un terno al lotto. Ed è stato un bel test anche per noi. Noi dipendiamo dal vento e alla fine è stato fantastico, uno spettacolo nello spettacolo”.

La vela e Napoli

“La vela ha mille sfaccettature”, ha affermato Milone. “Il mio mito è Soldini che fa le traversate oceaniche. La vela affascina e può indurre a interessarsi anche chi è fuori da questo sistema. Ci auguriamo che si traduca in passione per i ragazzi che possono frequentare i nostri circoli”. Luna Rossa ha dimostrato efficienza ed efficacia, l’equipaggio ha dimostrato di saper stare insieme: “Lo sport è anche un gioco psicologico e quando hai modo di abbattere il tuo avversario è importante”, ha sottolineato Sirena. “Sono stati bravissimi i velisti e quello che ho detto loro è che bisogna riguardare le regate perché quella di domenica, al di là del risultato, è una lezione di vela che proietterei in tutti i circoli per la comunicazione di bordo. Perché raramente ho visto in 30 anni una regata fatta alla perfezione come questa. Da dire anche che non abbiamo avuto problemi alla barca: dietro ai velisti ricordiamoci sempre che c’è un team di 130 persone che lavora giorno e notte”. “Il mare è una scuola di vita per me”, ha concluso il ceo di Luna Rossa Team, Max Sirena. “E Napoli ne è la rappresentazione migliore per un italiano. E noi stiamo facendo del nostro meglio per avvicinare più gente possibile anche grazie al lavoro con la Federazione italiana vela da 4-5 anni. Il mare fa bene in generale, alla mente e alla testa”.