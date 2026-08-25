Giochi del Mediterraneo 2026, il medagliere completo. Italia in testa

La ventesima edizione della manifestazione vede 26 Comitati Olimpici Nazionali partecipanti. L'Italia è presente con una delegazione composta da 497 atleti e atlete, la più numerosa tra tutte le squadre presenti. Si gareggia in quattordici città della Puglia

Sono attualmente in corso i XX Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto. La manifestazione sportiva è iniziata il 21 agosto e terminerà il 3 settembre 2026. Questa edizione della manifestazione vede 26 Comitati Olimpici Nazionali partecipanti, l'Italia è presente con una delegazione composta da 497 atleti e atlete, la più numerosa tra tutte le squadre presenti. Si gareggia in quattordici città della Puglia, comprese nell'area tra Taranto, Bari, Brindisi e Lecce.