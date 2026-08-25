Giochi del Mediterraneo 2026, il medagliere completo. Italia in testa

La ventesima edizione della manifestazione vede 26 Comitati Olimpici Nazionali partecipanti. L'Italia è presente con una delegazione composta da 497 atleti e atlete, la più numerosa tra tutte le squadre presenti. Si gareggia in quattordici città della Puglia
Sono attualmente in corso i XX Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto. La manifestazione sportiva è iniziata il 21 agosto e terminerà il 3 settembre 2026. Questa edizione della manifestazione vede 26 Comitati Olimpici Nazionali partecipanti, l'Italia è presente con una delegazione composta da 497 atleti e atlete, la più numerosa tra tutte le squadre presenti. Si gareggia in quattordici città della Puglia, comprese nell'area tra Taranto, Bari, Brindisi e Lecce.
Il medagliere azzurro
Alla data del 25 agosto sono 54, in tutto, le medaglie per gli atleti azzurri dopo i primi giorni di gare. L'Italia, infatti, è al comando nel medagliere davanti a Turchia (27) e Grecia (20) staccati. Sugli scudi ciclismo e nuoto, dove gli azzurri esercitano uno strapotere assoluto. Sono, fino a qui, 19 gli ori:
- Benedetta Pilato (nuoto, 100m rana donne)
- Gabriele Mancini (nuoto, 100m rana uomini)
- Noemi Cesarano (nuoto, 1500m stile libero donne)
- Elena Voltan (canoa velocità, C1 200 donne)
- Samuele Veglianti (canoa velocità, C1 1000 uomini)
- Sara Bongini (tiro al volo, skeet donne)
- Roberta Marzani (scherma, spada individuale donne)
- Luca de Tullio (nuoto, 800 stile libero uomini)
- Francesco Lazzari, Gabriele Mancini, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino (nuoto, staffetta 4x100m mista mixed)
- Lisa Angiolini (nuoto, 200m rana donne)
- Jacopo Barbotti (nuoto, 200m stile libero uomini)
- Alberto Razzetti (nuoto, 100m farfalla uomini)
- Costanza Cocconcelli (nuoto, 50m dorso donne)
- Rachele Barbieri (ciclismo su strada, corsa in linea donne)
- Tommaso Dati (ciclismo su strada, corsa in linea uomini)
- Noemi Cesarano (nuoto, 800m stile libero donne)
- Lisa Angiolini (nuoto, 50m rana donne)
- Alberto Razzetti (nuoto, 400m misti uomini)
- Giada Alzetta (nuoto, 400m misti donne)
Per il team Italia, da registrare anche 21 argenti e 14 bronzi. QUI LA LISTA COMPLETA.