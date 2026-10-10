Vittoria in rimonta per Marc Marquez nella gara Sprint del Gran Premio d'Indonesia, che si prende il primo posto nel Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ha tagliato per primo il traguardo precedendo l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la VR46 di Fabio Di Giannantonio

Marc Marquez ha vinto la gara sprint del GP di Indonesia ed é passato in testa al Mondiale della classe MotoGP, con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto sotto il traguardo. Secondo posto per il giapponese Ogura, terzo l'italiano Di Giannantonio. Zero punti per Marco Bezzecchi, caduto durante il primo giro, dopo essere stato tamponato dallo spagnolo Raul Fernandez, che partiva dalla pole position.

Cade Bezzecchi

Zero punti ha raccolto Marco Bezzecchi, caduto alla prima curva, dopo essere stato tamponato dallo spagnolo Raul Fernandez, che partiva dalla pole position. Alla vigilia della gara di domani Marquez ha 343 punti, contro i 339 di Martin. "Gara molto difficile fin dalla partenza, ma il mio passo é migliorato giro dopo giro" ha dichiarato Marc Marquez, per la prima volta in testa alla classifica piloti nel 2026. Per lo spagnolo della Ducati é stata l'ottava vittoria nella sprint quest'anno.