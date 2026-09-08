Roma, ecco la terza maglia per la stagione 2026-27: sarà grigio scura

Il concept della nuova divisa ruota attorno alla Fides romana, la storica virtù latina che per gli antichi racchiudeva i valori di lealtà, fiducia e unità. I colori del club rifiniscono le maniche e culminano sul retro del collo, dove è stato inciso il motto “Lotta con il cuore”, incitamento che riprende uno storico coro della Curva Sud

Antico e moderno si fondono nella Capitale. Roma e Adidas hanno svelato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2026-27, un kit che si propone come un vero e proprio manifesto identitario per il club. Il concetto cardine della nuova divisa ruota attorno alla Fides romana, la storica virtù latina che per gli antichi racchiudeva i valori di lealtà, fiducia e unità. Un legame simbolico pensato per unire indissolubilmente i giocatori in campo e la tifoseria sugli spalti.

Il design: grigio scuro e dettagli storici

La divisa si presenta con un'elegante tonalità grigio scuro, base cromatica scelta per far risaltare i tradizionali dettagli giallorossi. Sul petto campeggia lo Stemma della Tradizione affiancato dal logo Adidas, incastonati in una trama studiata per dare massimo risalto ai simboli del club. Le iconiche sfumature storiche rifiniscono le maniche e culminano sul retro del collo, dove è stato inciso il motto “Lotta con il cuore”, celebre incitamento che riprende uno storico coro della Curva Sud. Dal punto di vista tecnico, la maglia è prodotta con l'innovativa tecnologia Adidas CLIMACOOL+, un tessuto leggero progettato per garantire massima traspirabilità e libertà di movimento agli atleti.