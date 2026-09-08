Dopo l'annuncio delle nomination di questa sera, l'appuntamento è fissato per lunedì 26 ottobre quando i migliori giocatori e le migliori giocatrici si riuniranno a Londra per scoprire chi solleverà il premio individuale più ambito del calcio

C'è Leo Messi tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, che verrà assegnato il 26 ottobre a Londra. Unico giocatore della serie A in corsa è l'interista Lautaro Martinez. Sette in tutto i giocatori del Paris Sg, tra cui il vincitore della scorsa stagione, Ousmane Dembélé. Numerosi gli spagnoli, vincitori dell'ultimo Mondiale, con Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri e Ferran Torres. Tra le donne, manca la vincitrice della ultime tre stagioni, Aitana Bonmati, rientrata da un infortunio solo a maggio. Manca Cristiano Ronaldo.

Nella lista di 10 candidati al premio del Pallone d'Oro al miglior estremo difensore al mondo per il 2026, spicca la presenza di Vozinha, 40enne portiere di Capoverde divenuto protagonista ai Mondiali della scorsa estate, Nella top 10 non compare, quest'anno, Gianluigi Donnarumma. La lista di pretendenti include il 35enne marocchino Yassine Bounou dell'Al-Hilal, il belga Thibaut Courtois del Real Madrid, lo spagnolo Joan Garcia del Barcellona, lo svizzero Gregor Kobel del Borussia Dortmund, l'argentino Emiliano Martinez del Chelsea ma ex Aston Villa, il senegalese Édouard Mendy dell'Al-Ahli, lo spagnolo David Raya dell'Arsenal, il russo Matveï Safonov del Psg, lo spagnolo Unai Simon dell'Athletic Bilbao grande favorito per la vittoria finale e a sorpresa il 40anne Vozinha protagonista della sorpresa Capo Verde all'ultima Coppa del Mondo. Non c'è nessun allenatore italiano ma ben quattro spagnoli nella lista dei cinque migliori tecnici. Nella top 5 dei finalisti annunciata oggi ci sono Mikel Arteta (Spagna, Arsenal FC), Luis de la Fuente (Spagna, Nazionale spagnola), Unai Emery (Spagna, Aston Villa FC), Vincent Kompany (Belgio, FC Bayern München) e Luis Enrique (Spagna, Paris Saint-Germain).

Un premio storico

Dal 1956, la cerimonia del Pallone d’Oro celebra i più grandi talenti del calcio. Il premio, assegnato ogni anno dalla rivista France Football, viene conferito ai talenti che si sono distinti maggiormente nel corso della stagione, valutandone le prestazioni individuali, i risultati raggiunti ma anche il comportamento fuori dal campo. Tra i vincitori dello scorso anno figurano l’attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese Ousmane Dembélé, che si è aggiudicato il premio maschile, e la centrocampista della nazionale spagnola e del Barcellona Aitana Bonmatí, vincitrice del Pallone d’Oro femminile per il terzo anno consecutivo, stabilendo così un record.