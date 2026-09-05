Formula 1, Gp di Monza: pole position Gasly. Leclerc quarto

Sorpresa a Monza. Pierre Gasly su Alpine conquista la pole position del Gp di Monza di Formula 1. Il pilota francese ha realizzato il miglior tempo davanti alla Mercedes di George Russell. A staccare il terzo tempo è Oscar Piastri sotto investigazione per impeding. Chiudono col quarto e quinto tempo Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Settimo posto per Antonelli che però partirà 20° per la penalità inflitta per cambio power unit. Il Gp il in diretta domenica alle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW.