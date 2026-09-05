Formula 1, Gp di Monza: pole position Gasly. Leclerc quarto

Primo posto in griglia a sorpresa per la Alpine, che brucia la Mercedes di George Russell. Terzo Piastri (investigato per impeding). Hamilton stacca il quinto tempo
Sorpresa a Monza. Pierre Gasly su Alpine conquista la pole position del Gp di Monza di Formula 1. Il pilota francese ha realizzato il miglior tempo davanti alla Mercedes di George Russell. A staccare il terzo tempo è Oscar Piastri sotto investigazione per impeding. Chiudono col quarto e quinto tempo Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Settimo posto per Antonelli che però partirà 20° per la penalità inflitta per cambio power unit. Il Gp il in diretta domenica alle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW.
Prima pole in carriera dunque per Gasly, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato fermando il cronometro sull'1'21"786. appena 6 centesimi di secondo meglio di Russell. Rischio penalità per Piastri, che potrebbe quindi essere superato dalle due Ferrari di Charles Leclerc (+0"218) e Lewis Hamilton (+0"225). Sesto tempo per Max Verstappen. Passo indietro per la McLaren di Lando Norris, soltanto nono alle spalle dell'Alpine di Franco Colapinto e davanti alla Racing Bulls di Arvid Lindblad.