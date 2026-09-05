Le Azzurre di Velasco si impongono col punteggio di 3 set a 1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16). Nell'ultimo atto sfideranno le padrone di casa della Turchia
L'Italia batte la Polonia per tre set a uno (25-19, 25-19, 21-25, 25-16) a Istanbul e conquista la finale degli Europei di pallavolo femminile, dove, domenica 6 settembre ale 19 locali (le 18 in Italia), le Azzurre di Velasco troveranno le padrone di casa della Turchia.
La partita
Per l'Italia della pallavolo femminile si tratta della sesta finale europea dopo quelle del 2001, 2005, 2007, 2009 e 2021. Le Azzurre hanno imposto il proprio gioco per larghi tratti mostrando grande solidità in tutti i fondamentali e trovando soprattutto nel muro una delle armi decisive per contenere l'attacco avversario. Le Azzurre erano andate sul 2 a 0 per poi cedere un set alla Polonia. Nel quarto parziale sono tornate a imporre il proprio gioco spegnendo ogni tentativo di rimonta della formazione di Stefano Lavarini. Sempre eccellenti le prestazioni di Paola Egonu, Ekaterina Antropova e Miryam Sylla, con Alessia Orro perfetta in regia, Danesi e Luisa Fahr superlativa con Eleonora Fersino in mezzo al campo a difendere e ricevere. Top scorer del match Egonu con 20 punti messi a referto seguita da Antropova con 14, Danesi con 13, Fahr e Sylla con 9.
Alla caccia del quarto europeo
Proprio contro la Polonia, il 14 maggio 2024 ad Ankara, era arrivata l'ultima sconfitta dell'Italia contro una Nazionale europea, 0 a 3 nella Volleyball Nations League che coincise con la prima gara ufficiale di Julio Velasco dopo il ritorno sulla panchina azzurra. Da quel giorno il cammino dell'Italia contro le formazioni europee non si è più interrotto: con la vittoria odierna la striscia sale a 39 successi consecutivi. Domani le azzurre andranno a caccia sia del quarto titolo europeo della storia, dopo quelli del 2007, 2009 e 2021, ma anche la possibilità di essere contemporaneamente campionesse olimpiche, campionesse mondiali e campionesse europee, una tripletta riuscita in passato all'Unione Sovietica.