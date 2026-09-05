La partita

Per l'Italia della pallavolo femminile si tratta della sesta finale europea dopo quelle del 2001, 2005, 2007, 2009 e 2021. Le Azzurre hanno imposto il proprio gioco per larghi tratti mostrando grande solidità in tutti i fondamentali e trovando soprattutto nel muro una delle armi decisive per contenere l'attacco avversario. Le Azzurre erano andate sul 2 a 0 per poi cedere un set alla Polonia. Nel quarto parziale sono tornate a imporre il proprio gioco spegnendo ogni tentativo di rimonta della formazione di Stefano Lavarini. Sempre eccellenti le prestazioni di Paola Egonu, Ekaterina Antropova e Miryam Sylla, con Alessia Orro perfetta in regia, Danesi e Luisa Fahr superlativa con Eleonora Fersino in mezzo al campo a difendere e ricevere. Top scorer del match Egonu con 20 punti messi a referto seguita da Antropova con 14, Danesi con 13, Fahr e Sylla con 9.