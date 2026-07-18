Il calciomercato fa segnare un nuovo record in Premier League: il Chelsea - che in questa stagione sarà guidato da Xabi Alonso e che ha già portato a Londra la giovane promessa azzurra Marco Palestra - ha infatti chiuso l’accordo per acquistare il centrocampista della nazionale inglese Morgan Rogers dall'Aston Villa per 117 milioni di sterline, pari a oltre 137 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai pagata per un calciatore inglese, che supera i 116 milioni di sterline versati questa estate dal Manchester City per prelevare il centrocampista inglese Elliot Anderson dal Nottingham Forest.

Chi è Morgan Rogers

Morgan Rogers ha 23 anni e dopo le visite mediche firmerà un contratto di sei anni con il club londinese con opzione per un altro anno. Per il Chelsea si tratta dell'acquisto più caro di sempre, superando i 107 milioni di sterline spesi per il centrocampista argentino Enzo Fernandez nel 2023. Rogers era arrivato all'Aston Villa dal Middlesbrough nel febbraio 2024, e per la squadra di Birmingham rappresenta la seconda cessione di un centrocampista in una settimana dopo quella del belga Youri Tielemans al Manchester United. Sono invece arrivati Johan Manzambi dal Friburgo e Joao Gomes dai Wolves.