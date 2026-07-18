Premier League, calciomercato da record: Morgan Rogers al Chelsea per 137 milioni di euroSport
Si tratta della cifra più alta mai pagata per un calciatore inglese, che supera quella versata questa stessa estate dal Manchester City per prelevare il centrocampista inglese Elliot Anderson dal Nottingham Forest
Il calciomercato fa segnare un nuovo record in Premier League: il Chelsea - che in questa stagione sarà guidato da Xabi Alonso e che ha già portato a Londra la giovane promessa azzurra Marco Palestra - ha infatti chiuso l’accordo per acquistare il centrocampista della nazionale inglese Morgan Rogers dall'Aston Villa per 117 milioni di sterline, pari a oltre 137 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai pagata per un calciatore inglese, che supera i 116 milioni di sterline versati questa estate dal Manchester City per prelevare il centrocampista inglese Elliot Anderson dal Nottingham Forest.
Chi è Morgan Rogers
Morgan Rogers ha 23 anni e dopo le visite mediche firmerà un contratto di sei anni con il club londinese con opzione per un altro anno. Per il Chelsea si tratta dell'acquisto più caro di sempre, superando i 107 milioni di sterline spesi per il centrocampista argentino Enzo Fernandez nel 2023. Rogers era arrivato all'Aston Villa dal Middlesbrough nel febbraio 2024, e per la squadra di Birmingham rappresenta la seconda cessione di un centrocampista in una settimana dopo quella del belga Youri Tielemans al Manchester United. Sono invece arrivati Johan Manzambi dal Friburgo e Joao Gomes dai Wolves.
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Milan scatenato: dopo Walker dal City, sono arrivati l'attaccante del Feyenoord e Joao Felix dal Chelsea. Morata va al Galatasaray, Bennacer al Marsiglia. La Juventus, che ha accolto Kolo Muani, cede Fagioli alla Fiorentina (che intanto ha ufficializzato Zaniolo). All'Atalanta approda invece Maldini. L'Inter si aggiudica Zalewski dalla Roma, mentre il Lecce perde Dorgu (che va allo United). Kvara va al PSG