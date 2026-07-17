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Calcio, lutto per il ct Silvio Baldini. Morta la figlia Valentina: aveva 30 anni

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La conferma è arrivata da una nota del Perugia calcio, club presso il quale l'attuale tecnico dell'Under 21 e (ad interim) della Nazionale maggiore, ha allenato in passato

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E' morta la figlia del tecnico Silvio Baldini, ct dell'Under 21 italiana e allenatore ad interim scelto per guidare la Nazionale maggiore per le due amichevoli di giugno disputate contro Lussemburgo e Grecia. A conferma della notizia che ha colpito tutto il mondo del calcio è arrivata una nota ufficiale pubblicata nel sito del Perugia Calcio, società presso la quale lo stesso Baldini ha allenato. "AC Perugia Calcio - si legge -  esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, tecnico della nazionale Under 21 e attuale ct ad interim dell'Italia ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l'ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini". 

Il rapporto con Valentina

Come segnala anche il "Corriere dello Sport", Valentina Baldini era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica. Lo stesso tecnico ha raccontato spesso, nel corso di alcune sue interviste, come la presenza della figlia lo abbia aiutato a valorizzare il calcio per quello che è, senza eccessiva enfasi. "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", ha ripetuto più volte Baldini. 

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