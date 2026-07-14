Haaland a Taormina dopo i Mondiali per l'evento di Dolce & Gabbana

Il centravanti della Norvegia è sbarcato in Sicilia, all'aeroporto di Catania, per partecipare a "Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria". E per una vacanza a bordo di uno yacht ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il suo Mondiale, straordinario sul campo e fuori, si è interrotto ai quarti di finale dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, ma l’estate di Erling Haaland continua. Sempre più popolare grazie alla sua simpatia e ai meme che hanno imperversato sul web mentre, un gol dopo l’altro, trascinava la Norvegia tra le prime otto nazioni al mondo, il centravanti del Manchester City è arrivato in Sicilia per partecipare a un evento esclusivo di Dolce&Gabbana a Taormina, “Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria”.

In Sicilia dopo il Mondiale Haaland è atterrato all’aeroporto di Catania la sera di lunedì 13 luglio, alla vigilia delle semifinali del Mondiale di calcio Canada Messico Usa 2026. Non è dato sapere se guarderà le partite tra Spagna e Francia (in programma martedì 14 alle 21) e Inghilterra e Argentina (mercoledì 15, sempre alle 21) o se, piuttosto, staccherà completamente per evitare di farsi trascinare dalla malinconia per non essere più in gara nonostante i suoi 7 gol segnati in 6 partite.