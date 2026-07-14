Haaland a Taormina dopo i Mondiali per l'evento di Dolce & Gabbana

Il centravanti della Norvegia è sbarcato in Sicilia, all'aeroporto di Catania, per partecipare a "Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria". E per una vacanza a bordo di uno yacht
Il suo Mondiale, straordinario sul campo e fuori, si è interrotto ai quarti di finale dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, ma l’estate di Erling Haaland continua. Sempre più popolare grazie alla sua simpatia e ai meme che hanno imperversato sul web mentre, un gol dopo l’altro, trascinava la Norvegia tra le prime otto nazioni al mondo, il centravanti del Manchester City è arrivato in Sicilia per partecipare a un evento esclusivo di Dolce&Gabbana a Taormina, “Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria”.
In Sicilia dopo il Mondiale
Haaland è atterrato all’aeroporto di Catania la sera di lunedì 13 luglio, alla vigilia delle semifinali del Mondiale di calcio Canada Messico Usa 2026. Non è dato sapere se guarderà le partite tra Spagna e Francia (in programma martedì 14 alle 21) e Inghilterra e Argentina (mercoledì 15, sempre alle 21) o se, piuttosto, staccherà completamente per evitare di farsi trascinare dalla malinconia per non essere più in gara nonostante i suoi 7 gol segnati in 6 partite.
Moda e mare
Quello che è noto, invece, è che Haaland si è immediatamente diretto a Taormina, per fare il check-in nell’hotel di lusso che lo ospiterà in questi giorni, e partecipare all’evento di Dolce&Gabbana. Haaland è peraltro un habitué degli eventi organizzati dal brand creato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, del quale era già stato ospite d’onore a Ostuni nel 2023. Il centravanti norvegese si fermerà poi in Sicilia per qualche giorno di vacanza su uno yacht preso in affitto per godersi il Mar Mediterraneo.
©Ansa
Erling Haaland, protagonista in campo e fuori dei Mondiali 2026
Il centravanti norvegese è già a quota sette gol e ha trascinato la sua nazionale nella vittoria per 2-1 contro il Brasile. Ma si sta facendo notare anche a chi conosce meno il calcio, grazie alla sua autoironia e simpatia