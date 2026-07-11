Mondiali 2026, morto il centrocampista del Sudafrica Jayden Adams

Il centrocampista 25enne aveva giocato tutte le partite del girone della sua nazionale, eliminata poi ai sedicesimi di finale dal Canada. Ancora ignote le cause del decesso ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Jayden Adams, centrocampista 25enne del Mamelodi Sundowns, è stato trovato morto nella sua abitazione. Ancora ignote le cause del decesso su cui indagano le autorità competenti. Era da poco tornato dai Mondiali di calcio in corso tra Canada, Messico e Stati Uniti, dove aveva giocato tutte le partite del girone con la sua nazionale, quella del Sudafrica, eliminata ai sedicesimi di finale dal Canada dopo aver raggiunto il traguardo storico della sua prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il 17 giugno, alla vigilia dell'eosrdio al Mondiale, Adams era stato colpito dal lutto per la scomparsa della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, ma aveva comunque scelto di restare al fianco dei compagni.

Il ministro dello sport: "Uno dei nostri talenti più brillanti" "È con profondo shock e con il cuore pesante che ho appreso della scomparsa di Jayden Adams", ha dichiarato in un comunicato Gayton McKenzie, ministro sudafricano dello Sport, delle Arti e della Cultura."Il calcio sudafricano ha perso uno dei suoi giovani talenti più brillanti e la nostra Nazione si unisce al lutto insieme alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e ai milioni di tifosi che lo hanno visto crescere da promettente giovane promessa dell'accademia a giocatore della nazionale sudafricana Bafana Bafana", ha concluso.