Il record italiano del salto in lungo femminile resta in famiglia, ma cambia intestataria. A Eugene, in Oregon, nella nona tappa della Diamond League, Larissa Iapichino ha superato con 7,12 metri il primato che sua madre Fiona May deteneva da quasi 28 anni. L'azzurra, vicecampionessa mondiale indoor, ha centrato la misura al primo tentativo, con vento regolare a favore di 1,8 m/s.

L'impresa al primo salto

L'Hayward Field è la casa storica dell'atletica statunitense e proprio lì Iapichino ha trovato l'asse di battuta perfetta già al salto d'apertura del Prefontaine Classic. Un ingresso in pedana pulito, la spinta lunga, l'atterraggio oltre i sette metri. Quando sul tabellone è comparso 7,12, l'azzurra è andata ad abbracciare in tribuna il padre e allenatore Gianni Iapichino.

Per Larissa è la seconda volta in carriera oltre il muro dei sette metri. Il precedente personale era il 7,06 di Palermo, firmato il 31 maggio 2025: il miglioramento è di sei centimetri.