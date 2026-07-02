Jacobs, 9,67 sui 100 metri: tempo non valido per il vento troppo forte

Il velocista azzurro ha vinto la gara del World Athletics Continental Tour a Eisenstadt, in Austria, con il secondo tempo più veloce di sempre sui 100 metri. Il crono non sarà però omologato: il vento a favore era di 4,1 metri al secondo, oltre il doppio del massimo consentito dai regolamenti ascolta articolo

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 9,67 secondi, un tempo che nella storia della disciplina è stato battuto soltanto da Usain Bolt. Il crono, però, non entrerà nelle statistiche ufficiali dell'atletica leggera: la prestazione dello sprinter italiano, ottenuta il 2 luglio 2026 sulla pista di Eisenstadt, in Austria, è stata favorita da un vento a favore di 4,1 metri al secondo, oltre il doppio del limite consentito per l'omologazione, che è fissato a 2 metri al secondo.

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La gara in Austria Jacobs si è imposto in una prova del World Athletics Continental Tour, il terzo circuito internazionale di atletica per importanza, nel livello argento. Già in batteria l'oro olimpico di Tokyo 2020 aveva fatto capire di essere in gran forma: con un vento a favore di 2,3 metri al secondo — anche in quel caso oltre i limiti — aveva chiuso in 9,84 secondi. In finale la spinta della coda è aumentata ulteriormente, avvicinandosi ai 15 chilometri all'ora, e il cronometro si è fermato su un tempo che solo il primatista mondiale giamaicano, con il 9,58 del 2009 a Berlino, ha saputo migliorare in condizioni regolari.

Marcell Jacobs sulla pista di Eisenstadt - ©Getty