Mondiali 2026, Francia batte Svezia. Ecuador ko contro il Messico: i risultati di oggiSport
Introduzione
Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. La Francia ha battuto la Svezia 3-0 qualificandosi agli ottavi. Stessa sorte per il Messico che ha sconfitto l'Ecuador 2-0 allo Stadio Azteca della capitale messicana. Oggi, alle 18 italiane, l'Inghilterra sfiderà ad Atalanta la Repubblica Democratica del Congo, mentre alle 22 a Seattle il Belgio scenderà in campo contro il Senegal. Nella notte, alle 2, a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia.
Quello che devi sapere
Francia-Svezia 3-0
La Francia ha battuto 3-0 la Svezia qualificandosi per gli ottavi di finale dei Mondiali, dove affronterà il Paraguay. A New York, i Bleus hanno incantato grazie a una doppietta di Mbappé (45' pt e 29' st), che raggiunge Messi in testa alla classifica marcatori del torneo, e a una rete di Barcola (8' st).
Messico-Ecuador 2-0
Il Messico ha battuto l'Ecuador 2-0 qualificandosi agli ottavi di finale allo Stadio Azteca. I gol di Julian Quinones e Raul Jimenez hanno assicurato la vittoria alla squadra di casa, che dovrà affrontare il 5 luglio nello stesso stadio la vincente tra Repubblica democratica del Congo e Inghilterra per un posto nei quarti di finale.
Presidente del Messico: “Una gioia indimenticabile”
La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, si è unita ai festeggiamenti per la vittoria della nazionale contro l'Ecuador. Sul suo profilo X, la leader messicana ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza del risultato sportivo per l'intero Paese. "Hanno giocato con il cuore, con l'anima e con orgoglio. Oggi la nostra Nazionale ci ha regalato una gioia indimenticabile e ha dimostrato che non dobbiamo mai smettere di credere nel Messico", ha scritto Sheinbaum, ringraziando i giocatori per aver difeso i colori nazionali con passione e aver fatto esultare unita l'intera nazione.
L'Ecuador protesta contro i tifosi del Messico
Nel frattempo, la Federazione calcistica dell'Ecuador ha inviato una protesta formale agli organizzatori dei Mondiali a causa dei rumori causati dai tifosi messicani. Prima della partita, decine di sostenitori si sono radunati fuori dall'albergo della squadra sudamericana a Santa Fe, utilizzando clacson, megafoni e grida per disturbare il riposo dei giocatori in vista del match. In un comunicato, l'ente ha sottolineato che "questo modo di procedere è molto distante dai principi di gioco leale, equità e unità che un mondiale di calcio dovrebbe rappresentare". La nota ha richiesto l'intervento delle autorità per salvaguardare l'incolumità del gruppo, avvertendo che "l'Ecuador risponderà sempre in campo a queste azioni antisportive".