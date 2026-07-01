La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, si è unita ai festeggiamenti per la vittoria della nazionale contro l'Ecuador. Sul suo profilo X, la leader messicana ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza del risultato sportivo per l'intero Paese. "Hanno giocato con il cuore, con l'anima e con orgoglio. Oggi la nostra Nazionale ci ha regalato una gioia indimenticabile e ha dimostrato che non dobbiamo mai smettere di credere nel Messico", ha scritto Sheinbaum, ringraziando i giocatori per aver difeso i colori nazionali con passione e aver fatto esultare unita l'intera nazione.