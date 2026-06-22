L'ex numero uno del Coni ha ricevuto 343.084 preferenze, prevalendo sull'altro candidato Abete, che si è fermato al 29%. Le sue prime parole all'assemblea elettiva: "Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto". Poi ha spiegato: “Le tre priorità più urgenti? Compattare la squadra, impostare tutto un discorso tecnico agonistico e sportivo e ripristinare un rapporto con una parte della politica”

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea Figc, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai Mondiali 2026. Il neo presidente, poco dopo l'ufficializzazione della sua elezione, rivolgendosi all'assemblea ha detto che "è veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto". L'ex numero uno del Coni ha ottenuto 343.084 preferenze, contro i 145.036 voti (29,17%) dell'altro candidato alla presidenza, Giancarlo Abete. Le schede bianche sono state 11.72, pari al 2,25%.

Le priorità di Malagò: "Progetto tecnico e rapporto con una parte della politica"

"Le mie tre stelle polari? Per prima cosa si deve compattare la squadra che, si è visto, ha delle 'discrete' personalità. Poi c'è il progetto tecnico. E infone dobbiamo riallacciare un rapporto con la politica, o meglio con una parte della politica". Sono queste le priorità annunciate da Giovanni Malagò nel corso della sua prima conferenza stampa da presidente della Figc. Quanto al ct, "non ho parlato con nessuno. Ci cominciamo a mettere la testa. Facciamo un po' di ragionamenti. Bisognerà parlarne, vedere i bilanci". E per questo riguarda Euro 2032? "È una sfida nella sfida, ho parlato con Ceferin nei giorni scorsi, ho ricevuto già messaggi da Infantino. Michele Uva è il nostro responsabile organizzativo per la Uefa, dobbiamo individuare questi 5 stadi”.

"Sistema calcio ingessato, va cambiato"

"Non succede in nessun altro settore che tu c'hai un mandato praticamente all'unanimità e di fatto non riesci a fare nulla delle cose che hai proposto nel tuo programma. Oggettivamente la situazione è completamente ingessata", ha aggiunto il neo-presidente della Figc. "Difenderò tutta la vita l'autonomia dello sport. Se non si cambia, qualcuno ci metterà in posizione di cambiare. Il ragionamento è molto semplice", ha sottolineato.