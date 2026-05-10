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Liga, il Barcellona vince il Clasico col Real e conquista il titolo

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Finisce 2-0 con reti di Rashford e Ferran Torres. Blaugrana campioni di Spagna con tre giornate d'anticipo

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Il Barcellona di Hansi Flick si conferma campione di Spagna per il secondo anno consecutivo con tre giornate d'anticipo e lo fa nel modo migliore possibile, vincendo il Clásico contro il Real Madrid in casa, davanti al suo pubblico, con un 2-0 e un risultato di fatto mai in discussione.

La partita

Flick si presenta regolarmente in panchina nel giorno della scomparsa del padre. A decidere il match sono due gol nei primi 18 minuti. Marcus Rashford sblocca il risultato al 9’ con uno splendido calcio di punizione all’incrocio che sorprende Courtois sul suo palo. Nove minuti più tardi è Ferran Torres a siglare il raddoppio insaccando di destro dopo l’assist di tacco di Dani Olmo. Il Real potrebbe riaprirla con Gonzalo Garcia che però manca il bersaglio a tu per tu con Joan Garcia e nella ripresa si vede annullare un gol di Bellingham per fuorigioco. Nel finale, l’arbitro Hernandez Hernandez non concede recupero e dà il via alla festa blaugrana.

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