Calcio, il Frosinone torna in Serie A: battuto 5-0 il Mantova

Dopo due anni di B, la squadra laziale centra la qualificazione diretta al massimo campionato battendo il Mantova 5-0 e si unisce al Venezia già promosso
Il Frosinone torna in Serie A. Dopo due anni tra i cadetti, la squadra ciociara nell'ultimo turno di campionato centra la qualificazione diretta al massimo campionato battendo il Mantova 5-0 (gol nel primo tempo di Calò su rigore e autorete di Castellini, nella ripresa Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias). Il Frosinone si unisce al Venezia già promosso
I playoff
Niente da fare per il Monza, che conclude la regular season al terzo posto: brianzoli direttamente alle semifinali play-off assieme al Palermo quarto. Il Monza affronterà una fra Modena e Juve Stabia mentre i rosanero se la vedranno con la vincente del turno preliminare fra Catanzaro e Avellino, ultima squadra a staccare il biglietto per i play-off.