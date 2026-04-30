Masters 1000 Madrid, Cobolli eliminato ai quarti da Zverev

Dodici giorni dopo l'impresa compiuta in semifinale sulla terra di Monaco di Baviera, l'azzurro - numero 13 del mondo e 10 del seeding - si arrende stavolta al tedesco: 6-1 6-4 in un'ora e 30 minuti. Jannik Sinner resta l'unico italiano nelle semifinali del "Mutua Madrid Open"

Flavio Cobolli non riesce a ripetersi e Jannik Sinner resta l'unico italiano nelle semifinali del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja

Magica" della capitale spagnola. Dodici giorni dopo l'impresa compiuta in semifinale sulla terra di Monaco di Baviera, l'azzurro - numero 13 del mondo e 10 del seeding - si arrende stavolta ad Alexander Zverev, terza testa di serie: 6-1 6-4 in un'ora e 30 minuti il finale a favore del tedesco, che si prende la sua rivincita centrando la quarta semifinale alla Caja Magica, dove ha già vinto il titolo nel 2018 e nel 2021. Zverev

raggiunge inoltre Sinner, Roger Federer (2006) e Rafael Nadal (2010-11) nel ristretto gruppo di giocatori che ha raggiunto la semifinale in tutti i primi quattro Masters 1000 di una stagione. Sulla strada del tedesco - 179esimo successo sulla terra battuta, staccato il connazionale Philipp Kohlschreiber - c'è ora il belga Alexander Blockx, numero 69 Atp. Nell'altra semifinale Sinner se la vedrà invece con il francese Arthur Fils.