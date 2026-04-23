Tottenham cerca psicologo anti-crisi: annuncio pubblicato su Linkedin

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Uno psicologo anti-crisi, il Tottenham mette l'annuncio di lavoro su Linkedin

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©Getty

Il club londinese, in piena lotta salvezza, cerca un professionista credibile, discreto e capace di supporto individuale. Con gli Spurs al 18° posto e uno score interno positivo fermo a dicembre, la trasferta col Wolverhampton diventa decisiva per ritrovare fiducia ed equilibrio nello sprint finale per restare in Premier

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Il Tottenham prova a ripartire dalla testa. In piena lotta per non retrocedere, il club londinese - su impulso dell'allenatore Roberto De Zerbi - ha avviato la ricerca di uno psicologo delle prestazioni per "cambiare la mentalità" della squadra prima che sia troppo tardi. Gli Spurs, precipitati al 18° posto, a due punti dalla salvezza e senza vittorie da 15 partite, vivono una crisi profonda soprattutto sul piano della fiducia. Lo ha sottolineato lo stesso tecnico italiano, che nelle prime due uscite dal suo ritorno in Inghilterra ha raccolto appena un punto, indicando nella dimensione mentale la priorità per invertire la rotta.

L'annuncio del club

La linea dell'allenatore è stata pienamente condivisa dalla società, che su LinkedIn ha pubblicato un annuncio per assumere uno "psicologo delle prestazioni eccezionale", chiamato a fornire supporto basato su evidenze scientifiche ai giocatori di élite. Il profilo richiesto prevede assistenza individuale agli atleti, lavoro integrato con staff tecnico e preparatori e lo sviluppo di una cultura della performance fondata su principi psicologici. Il club cerca una figura credibile, discreta e capace di costruire relazioni di fiducia in un contesto ad altissima pressione. In parallelo, è stata avviata anche una selezione analoga per la squadra femminile.   

I numeri della crisi

I dati confermano il momento drammatico: nel 2026 il Tottenham non ha ancora vinto in casa, con l'ultimo successo interno risalente al 6 dicembre contro il Brentford. L'ultima vittoria in campionato resta quella del 28 dicembre sul campo del Crystal Palace. Sabato la trasferta contro il Wolverhampton, già retrocesso, assume un passaggio cruciale. In palio non ci sono solo punti pesanti, ma la possibilità di ritrovare equilibrio e lucidità in vista dello sprint finale.

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