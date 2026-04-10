La Liga torna negli anni '90: le squadre spagnole vestono vintage

Trentotto club scendono in campo con maglie e grafiche vintage per celebrare storia e identità del calcio spagnolo. Restano fuori Barcellona, Rayo, Getafe e soprattutto il Real Madrid, che rifiuta per controversie legate ai rapporti con la Liga
In Spagna è il weekend della nostalgia. Da oggi, venerdì 10 aprile a lunedì 13 aprile 2026, in occasione della 31esima giornata di La Liga e della 34esima di La Liga Hypermotion (la seconda divisione spagnola), 38 club su 42 scenderanno in campo con maglie da gara, divise degli arbitri, palloni e grafiche in TV in stile vintage. È la Jornada Retro, un'iniziativa pensata per riportare in vita estetica, simboli e identità che hanno segnato la storia del calcio spagnolo. "È un modo di portare il passato nel presente e di continuare a costruire esperienze e a forgiare l'eredità che connette emotivamente con i tifosi", racconta il direttore dei club della Liga, Jaime Blanco. Non tutti però parteciperanno: Barcellona, Rayo Vallecano e Getafe hanno rinunciato per ragioni logistiche, mentre il Real Madrid ha detto no per questioni molto più ampie. È ormai noto il pessimo rapporto tra Javier Tebas, presidente della Liga, e Florentino Perez, presidente del club madrileno.
Anche l'Italia protagonista del weekend vintage
Tra i protagonisti di questo viaggio collettivo della memoria, c'è anche Macron - il marchio italiano di abbigliamento sportivo. Il brand, già il più rappresentato nelle prime due divisioni con nove squadre sponsorizzate, ha presentato alla Madrid Fashion Week otto maglie speciali, create per altrettanti club partner, dal Levante all'Osasuna, passando per i baschi della Real Sociedad. A completare il quadro, anche le squadre arbitrali indosseranno kit retro, in virtù dell'accordo che lega Macron alla RFEF dalla stagione 2020-21: un ulteriore elemento che rende la Jornada Retro un evento unico e immersivo.
La nostalgia come fenomeno culturale
Secondo Jordan Clarke, fondatore di Footballer Fits, il ritorno al retrò non riguarda solo lo sport ma è un riflesso sociale: "Credo che la nostalgia sia un fenomeno presente nella società, non solo nel calcio. Molte persone ripensano con affetto a periodi della loro vita, magari quando erano più giovani e il mondo era meno pieno di preoccupazioni. Ripensano a quei tempi e sognano di riviverli. Il calcio è solo un microcosmo di come si sente la società nel mondo in cui viviamo oggi".
Potrebbe interessarti
Pirateria, Lega Serie A e Liga: giusta multa a Cloudflare