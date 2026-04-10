La Liga torna negli anni '90: le squadre spagnole vestono vintage

In Spagna è il weekend della nostalgia. Da oggi, venerdì 10 aprile a lunedì 13 aprile 2026, in occasione della 31esima giornata di La Liga e della 34esima di La Liga Hypermotion (la seconda divisione spagnola), 38 club su 42 scenderanno in campo con maglie da gara, divise degli arbitri, palloni e grafiche in TV in stile vintage. È la Jornada Retro, un'iniziativa pensata per riportare in vita estetica, simboli e identità che hanno segnato la storia del calcio spagnolo. "È un modo di portare il passato nel presente e di continuare a costruire esperienze e a forgiare l'eredità che connette emotivamente con i tifosi", racconta il direttore dei club della Liga, Jaime Blanco. Non tutti però parteciperanno: Barcellona, Rayo Vallecano e Getafe hanno rinunciato per ragioni logistiche, mentre il Real Madrid ha detto no per questioni molto più ampie. È ormai noto il pessimo rapporto tra Javier Tebas, presidente della Liga, e Florentino Perez, presidente del club madrileno.