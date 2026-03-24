Masters 1000 Miami, Sinner batte Michelsen e accede ai quarti

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Atp Miami, Sinner batte Michelsen 2 set a 0 e avanza ai quarti di finale

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©Ansa

Il tennista altoatesino numero 2 del mondo vince 2-0 (7-5, 7-6) e allunga a 28 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000.

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Jannik Sinner avanza ai quarti di finale al Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano, numero 2 al mondo, supera 2 set a 0, col punteggio di 7-5, 7-6, lo statunitense Alex Michelsen . Per l'altoatesino, che allunga a 28 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000, è il 20/o quarto di finale in carriera in questa categoria di tornei.

Primo set

Una vittoria arrivata in un'ora e 41 minuti con qualche fatica per un Sinner che a fine partita non è apparso soddisfatto. Michelsen non ha concesso punti nei suoi primi tre turni in battuta, poi Sinner è cresciuto ottenendo il break alla sesta occasione e chiudendo facilmente grazie al servizio.

Secondo set faticoso

Nel secondo set Michelsen è riuscito a strappere il servizio a Sinner portandosi sul 5-2, ma l'altoatesino ha reagito pareggiando e arrivando al tie-break. Sotto 3-1, Sinner ha rimontato arrivando al doppio match point per chiudere 7-4. Ora per un posto in semifinale Sinner dovrà vedersela con il vincente del match tra il francese Terence Atmane, n.53 del mondo, e l'americano Frances Tiafoe, 20esimo della classifica Atp.

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