Masters 1000 Miami, Sinner batte Michelsen e accede ai quarti

Primo set

Una vittoria arrivata in un'ora e 41 minuti con qualche fatica per un Sinner che a fine partita non è apparso soddisfatto. Michelsen non ha concesso punti nei suoi primi tre turni in battuta, poi Sinner è cresciuto ottenendo il break alla sesta occasione e chiudendo facilmente grazie al servizio.

Secondo set faticoso

Nel secondo set Michelsen è riuscito a strappere il servizio a Sinner portandosi sul 5-2, ma l'altoatesino ha reagito pareggiando e arrivando al tie-break. Sotto 3-1, Sinner ha rimontato arrivando al doppio match point per chiudere 7-4. Ora per un posto in semifinale Sinner dovrà vedersela con il vincente del match tra il francese Terence Atmane, n.53 del mondo, e l'americano Frances Tiafoe, 20esimo della classifica Atp.