Sassuolo, un caso di pertosse nella squadra: isolati 6 giocatori

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Sassuolo, un caso di pertosse nella squadra: altri cinque con sintomi compatibili

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I giocatori con sintomi sono stati isolati e da tre giorni sono sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico. Tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti a specifica profilassi

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Alla vigilia della partita con la Juve, il Sassuolo Calcio ha comunicato la presenza all’interno del gruppo squadra di un focolaio di pertosse, una malattia infettiva di origine batterica molto contagiosa. Dopo alcuni accertamenti, è stato diagnosticato un caso certo e altri cinque con sintomi compatibili.

Casi e misure adottate

 

I giocatori con sintomi sono stati isolati e da tre giorni sono sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico, che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari, in accordo con le autorità competenti.
Allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti a specifica profilassi. Il club ha informato la Lega Serie A della situazione. 

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